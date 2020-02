Ex-Amazon, les dirigeants de FedEx collectent 3 millions de dollars de Madrona et 8VC pour la start-up de camionnage de Seattle Freightweb – .

Marty Sinicrope (à gauche), Farah Ali et Will Payson, co-fondateurs de Freightweb. (Photos Freightweb)

Une autre start-up de Seattle dirigée combine la technologie et la logistique pour changer la façon dont les marchandises se déplacent à travers le pays au sein d’une industrie du camionnage américaine de 800 milliards de dollars.

Cette fois, c’est Freightweb, une nouvelle société fondée en septembre qui a annoncé aujourd’hui un tour de table de 3 millions de dollars dirigé par Madrona Venture Group et 8VC.

Freightweb a développé un service de transport «Partial Truckload» qui aide les clients à déplacer des camions partiels de fret.

Les services traditionnels s’adressent aux expéditeurs qui déplacent soit une petite poignée de palettes – «Less Than Truckload (LTL)» – soit la valeur d’un camion entier, également appelé «Full Truckload (FTL)».

Freightweb veut aider tout le monde entre ceux-ci – ceux qui ont la moitié d’un camion mais ne veulent pas payer pour un camion entier ou passer des heures à essayer de trouver une correspondance potentielle.

Will Payson connaît ce problème. Payson, PDG de Freightweb, est un vétéran de 14 ans de FedEx, où il a contribué à faire de FedEx Freight un mastodonte. Il a rejoint Amazon en 2016 et a passé trois ans à développer le réseau de livraison sur route du géant de la vente au détail qui rivalise désormais avec FedEx et UPS.

Son co-fondateur, Marty Sinicrope, est un autre expert en logistique qui a dirigé GlobalTranz pendant près de cinq ans en tant que président. Farah Ali, qui a été directrice de l’ingénierie de l’équipe scientifique d’expédition d’eBay et récemment vice-présidente de l’ingénierie chez Electronic Arts, complète l’équipe fondatrice.

L’équipe Freightweb. (Photo Freightweb)

Aux États-Unis, les trois quarts des remorques sur la route sont à moitié pleines, selon le ministère des Transports. C’est beaucoup d’argent et de temps gaspillés, a déclaré Payson, sans parler des répercussions environnementales.

«Une chose vient clairement et clairement de nos clients: ils ont trouvé très difficile de trouver de bonnes solutions dans l’espace de chargement partiel de camion», a déclaré Payson. “Les joueurs existants n’ont pas répondu à leurs besoins et ne l’ont pas fourni comme le souhaitent les clients.”

Le portail en ligne de Freightweb propose des devis et des réservations instantanés. L’entreprise affirme qu’elle peut faire économiser aux expéditeurs une moyenne de 25% par rapport à la tarification basée sur le chargement complet.

La start-up est en train de créer un réseau de chauffeurs «propriétaires-exploitants» qui gèrent leurs propres entreprises de camionnage dans le sud de la Californie, en Arizona et au Texas. Il dispose également d’un système de chargement de palettes en instance de brevet qui «nous aide à plier la courbe sur une charge partielle de camion», a déclaré Payson.

Les premiers clients incluent les petits détaillants qui cherchent à déplacer leurs marchandises, y compris certains qui déposent des expéditions dans les entrepôts Amazon. “Nous avons bouclé la boucle”, a déclaré Payson, l’ancien directeur d’Amazon. Les courtiers utilisent également Freightweb pour trouver des solutions immédiates de chargement partiel de camions.

Voici comment Scott Jacobson, directeur général de Madrona, a expliqué pourquoi il était enthousiasmé par Freightweb:

«Ce problème mérite d’être résolu pour tous les acteurs de l’écosystème du transport de marchandises. Pour les expéditeurs, l’achat de fret en morceaux de toute taille signifie qu’ils n’ont plus besoin d’optimiser leur expédition pour se conformer aux restrictions imposées par le système actuel. Ils peuvent acheter de plus petits morceaux de capacité de camionnage à moindre coût tout en déplaçant le fret plus fréquemment, en déplaçant l’équilibre du lot au flux continu pour mieux s’adapter à la demande du marché. Pour les transporteurs, ils peuvent mieux remplir leurs camions avec le fret de plusieurs expéditeurs, augmentant ainsi l’utilisation de la capacité et le revenu total. Les innovations qui permettent aux parties des deux côtés d’une transaction de bénéficier financièrement sont difficiles à trouver, et c’est l’une des nombreuses choses qui rendent l’opportunité FreightWeb convaincante. »

Freightweb est basée à Seattle et possède un autre bureau à Scottsdale, en Arizona. L’entreprise compte environ 20 employés.

Payson a déclaré que Freightweb n’est pas compétitif avec Convoy, le courtage numérique de fret basé à Seattle qui a levé un tour d’investissement de 400 millions de dollars en novembre.

“S’ils ont un client qui a besoin de déplacer un demi-camion de fret et que nous sommes la meilleure solution pour cela, nous serions heureux d’être un transporteur vers Convoy”, a-t-il déclaré. “Franchement, notre intérêt est de déplacer des camions partiels de fret.”

Freightweb et Convoy – également fondés par d’anciens employés d’Amazon – font partie d’un lot croissant de startups logistiques à Seattle. D’autres incluent Flexe, Shipium, Logixboard, Dolly, Intelage et plus encore.

“Il est vraiment étonnant de constater l’activité dans la région de Seattle autour de la technologie logistique”, a déclaré Payson, qui a déménagé à Seattle pour le concert Amazon Logistics en 2016.