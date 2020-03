Ex-AWS, les employés Azure collectent 3,3 millions de dollars pour le démarrage de Seattle, ce qui aide les entreprises à économiser sur les coûts du cloud – .

Aran Khanna (à gauche) et Nikhil Khanna, co-fondateurs de Reserved.AI. Pas sur la photo: l’ingénieur fondateur Daniel Christianto. (Photo réservée.AI)

Aran Khanna, Nikhil Khanna et Daniel Christianto connaissent beaucoup la complexité du cloud computing, ayant travaillé pour des leaders de l’industrie tels qu’Amazon Web Services et Microsoft Azure. Maintenant, les entrepreneurs utilisent leurs connaissances et leur expertise pour aider d’autres entreprises à économiser sur les coûts liés au cloud.

Les trois co-fondateurs dirigent Reserved.AI, une startup de Seattle qui vient de lever 3,3 millions de dollars pour alimenter la croissance. Amplify Partners et Pioneer Square Labs ont investi dans la ronde.

Fondée il y a moins d’un an, Reserved.AI compte déjà plus de 20 clients qui utilisent son logiciel pour automatiser la gestion des coûts de leurs dépenses cloud AWS. La startup affirme que ses clients réalisent en moyenne 35% d’économies.

“Le produit Reserved.ai utilise des algorithmes d’apprentissage machine propriétaires pour analyser les modèles d’utilisation AWS d’un client et les adapter à un ensemble optimal d’options d’achat AWS, conçu pour maximiser les économies et minimiser les risques”, a déclaré le PDG Aran Khanna, diplômé de Harvard qui a passé 18 ans. mois chez Amazon en tant qu’ingénieur AWS.

Le tableau de bord de la startup propose aux utilisateurs des suggestions en un clic pour réduire les dépenses inutiles. Il propose également de racheter les engagements de réservation AWS – si les entreprises n’ont plus besoin des heures de machine pour lesquelles elles ont déjà payé, Reserved peut transmettre ces engagements à d’autres clients, ce qui risque de réduire le processus de réservation.

Réservé utilisera le cycle d’investissement pour renforcer la prise en charge d’autres plates-formes cloud, notamment Azure et Google Cloud. L’entreprise emploie cinq personnes et prévoit tripler la taille de son équipe grâce au financement.

Aran Khanna, finaliste du prix du jeune entrepreneur de l’année aux . Awards de ce mois-ci, avait auparavant co-fondé une startup de vente au détail appelée Glia Intelligence avec son jeune frère Nikhil. Tous deux sont diplômés de la Lakeside School de la région de Seattle – l’alma mater de Bill Gates.

Christianto, vice-président de l’ingénierie de l’entreprise, a une expérience de travail chez AWS, Azure et Apple, où il a passé quatre ans au sein de l’équipe iCloud de l’entreprise.

. a déjà écrit sur Aran lorsque son stage sur Facebook a été annulé après avoir révélé une faille dans l’application Messenger de la société de médias sociaux. Nikhil a été présenté en 2013 après avoir créé une entreprise de jeux mobiles à l’adolescence.