Ex-Microsoft et les dirigeants d’Amazon lèvent 7,6 millions de dollars pour la startup Esper de la région de Seattle – .

De gauche à droite: Terry Myerson, associé en capital-risque de Madrona Venture Group; Le PDG d’Esper, Yadhu Gopalan; Chef de l’exploitation Esper Shiv Sundar; et le directeur général de Madrona Venture Group, Tim Porter. (Photo Esper)

La start-up de la région de Seattle, Esper, a annoncé aujourd’hui un cycle d’investissement de série A de 7,6 millions de dollars dirigé par Madrona Venture Group.

PDG et cofondateur d’Esper, Yadhu Gopalan. (Photo Esper)

Fondée en 2018, Esper est une plate-forme DevOps pour les clients qui gèrent des flottes d’appareils Android appartenant à l’entreprise. La startup aide les clients à développer, déployer et entretenir des appareils et des kiosques utilisés dans des secteurs tels que la vente au détail, la logistique, le transport, etc.

Esper compte plus de 25 clients. Le logiciel est déployé sur les appareils des hôtels Hyatt et des pharmacies CVS, et sur les appareils des travailleurs pour une entreprise de livraison d’épicerie.

Le PDG et cofondateur d’Esper, Yadhu Gopalan, est un vétérinaire Microsoft de 19 ans qui a dirigé le développement de Windows CE et de Windows Phone. Gopalan a quitté Microsoft en 2013 pour Amazon, où il a développé une technologie dorsale pour Amazon Go, FireOS et AWS avant de lancer Esper.

«Je voulais résoudre un problème que je n’arrêtais pas de résoudre dans ces grandes entreprises: comment traitons-nous ces périphériques Smart Edge plus comme des serveurs?» Dit Gopalan.

Le cofondateur d’Esper, Shiv Sundar, a également travaillé chez Microsoft sur Windows Phone et est parti en 2012. Sundar a ensuite passé du temps chez Quixey, Cyanogen et Huawei, où il a dirigé la stratégie Android mondiale.

(Image Esper)

Gopalan a déclaré qu’Esper est une étape au-dessus du «MDM», ou des outils traditionnels de gestion des appareils mobiles vendus par des sociétés telles que VMWare. «D’une certaine manière, nous sommes l’anti-MDM pour ces appareils», a-t-il déclaré.

L’entreprise compte environ 30 employés dans des bureaux à Bellevue, Wash., Bay Area et Inde. Des investisseurs de démarrage existants, dont Root Ventures, Ubiquity Ventures, Haystack Ventures et Pathbreaker Ventures, ont également participé à la série A. Le financement total à ce jour est de 10,5 millions de dollars.

«Le déploiement, la surveillance et la maintenance des appareils distants sont un énorme problème dans l’entreprise – tout, des tablettes de point de vente sur mesure aux équipements d’exercice fonctionnant sur Android», a déclaré Terry Myerson, partenaire de capital-risque de Madrona Venture Group, dans un communiqué. «Et il n’y a actuellement aucun système pour développer, mettre à jour ou même savoir facilement quand les appareils fonctionnent mal.»

Myerson, auparavant vice-président exécutif de Microsoft au sein du groupe Windows and Devices, a travaillé aux côtés de Gopalan et de Sundar au géant de la technologie de Redmond, Washington. Myerson est maintenant observateur du conseil d’administration d’Esper; Le directeur général de Madrona, Tim Porter, est membre du conseil d’administration.