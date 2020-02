Examen d’Anker PowerPort Slim III: valeur et puissance

Anker a publié une multitude de nouveaux produits pour clôturer 2019 et ouvrir la nouvelle année, mis en évidence par un trio de chargeurs discrets pour toutes les situations. Nous sommes déjà passés à l’action avec le PowerPort Atom PD 4 et les chargeurs muraux Atom III plus petits. Aujourd’hui, nous tournons notre attention vers la solution intermédiaire et la nouvelle version finale de cette série: le chargeur de bureau PowerPort Atom III Slim à 4 ports. Vers 50 $, il comble l’écart entre les centrales électriques portables plus lentes et les alternatives plus robustes. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir cet élégant chargeur à 4 ports 65 W lorsqu’il est mis à l’épreuve.

65 W de puissance dans un design élégant

Le chargeur mural mince Anker PowerPort Atom III montre à quel point la technologie a progressé ces dernières années. Revenez en 2015 lorsque nous partagions des offres sur les chargeurs de bureau 4 ports beaucoup plus volumineux d’Anker pour environ 30 $, et il est facile de voir les progrès réalisés ici.

Une nouvelle technologie comme GaN fait rapidement son chemin vers divers chargeurs sur le marché, et les consommateurs en récoltent les bénéfices avec des prix plus bas et des empreintes plus petites.

Le chargeur de bureau 65 W milieu de gamme d’Anker répond à l’appel de 2020 avec 4 ports conçus pour couvrir à peu près tout ce que vous pouvez lui lancer. Plus précisément, il y a un seul port USB-C PD et trois ports USB-A. Le nombre total de sorties de 65 W représente les quatre emplacements, mais l’USB-C PD en occupe la plupart avec 45 W. Les trois ports USB-A restants se chargent individuellement à 2,4 A.

La conception plus volumineuse de l’année écoulée a été abandonnée grâce aux progrès technologiques, comme le GaN, qui permet aux entreprises de réduire la taille des composants de puissance. L’Atom III à 4 ports d’Anker tient cette promesse avec une conception discrète qui reprend la conception du chargeur de voyage USB-C bien-aimé et en fait une alternative de bureau.

Charge le MacBook en temps voulu, des vitesses plus rapides pour iPhone et iPad

En fonction du port que vous utilisez pour charger quel appareil, le PowerPort Atom III d’Anker fournit des résultats supérieurs à la moyenne ou exactement comme prévu. Le port USB-C PD est la star évidente de l’émission avec une sortie de 45 W.

Cela suffit pour couvrir les derniers iPhones et iPads d’Apple à des vitesses de charge relativement rapides. Il peut également faire le travail sur différents modèles de MacBook, bien qu’il puisse être à la traîne si vous effectuez des tâches intensives en même temps.

Pendant ce temps, les trois ports USB-A offrent des vitesses standard de 2,4 A, ce qui correspond à pratiquement tous les chargeurs muraux d’occasion. Il s’agit principalement de mises sous tension pendant la nuit ou de produits branchés 24h / 24 et 7j / 7.

Le chargeur de bureau 4 ports Anker PowerPort Atom III est disponible dès aujourd’hui sur Amazon pour 53,99 $. Au moment de notre publication, il y avait un 15% supplémentaires coupon sur la page disponible pour des économies supplémentaires.

Prise de 9to5Toy

Il y a beaucoup à aimer ici, mais l’utilisation principale du chargeur milieu de gamme d’Anker dépend principalement des besoins de chaque utilisateur. Vous cherchez quelque chose à utiliser en voyage? Le plus petit chargeur USB-C PD d’Anker peut être mieux adapté. Ceux qui ont besoin d’une solution plus permanente voudront peut-être utiliser le plus grand chargeur de bureau d’Anker avec une alimentation et des ports supplémentaires.

Mais pour une option tout faire mieux adaptée aux utilisateurs de MacBook Air avec des appareils supplémentaires, l’Atom III Slim à 4 ports est un gagnant. C’est le mélange parfait d’accessibilité, de puissance et d’un design mince qui ne prendra pas trop de place. Il peut toujours facilement tenir dans votre sac à dos, et au prix d’environ 50 $, il ne vous ruinera pas non plus. Il obtient le sceau d’approbation de 9to5Toys.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!