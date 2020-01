Examen de Microsoft Edge sur Mac: dans le temps, un concurrent digne de Safari

Source: iMore

Un nouveau navigateur sera lancé aujourd’hui, le 15 janvier, sur diverses plates-formes, notamment macOS, Windows, iOS et Android. Il s’agit de la nouvelle version de Microsoft Edge, le premier navigateur de l’entreprise basé sur le projet open source Chromium, la technologie derrière le leader de l’industrie Google Chrome.

Depuis l’été dernier, j’utilise la version bêta publique de Microsoft Edge sur mon MacBook Pro aux côtés d’Apple Safari, mon navigateur par défaut depuis près de deux décennies. Pour cela, boomer, même l’idée d’abandonner un produit Apple pour un produit fabriqué par Microsoft revenait à envisager une invitation à rejoindre le côté obscur. Néanmoins, flirter avec Microsoft Edge s’est avéré être une expérience positive.

Avec le premier navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium maintenant disponible au public, je prévois de continuer mon aventure Microsoft pour diverses raisons. Pourtant, je ne suis pas prêt non plus à abandonner Apple Safari pour les raisons indiquées ci-dessous.

Bon départ

Microsoft Edge

Prix: Téléchargement Gratuit.

Conclusion: Même en tant que produit inachevé, Microsoft Edge est sur la bonne voie. Les utilisateurs de Mac devraient le prendre pour un essai routier et ne pas se sentir coupables.

Le bon

Configuration et importation faciles

Outils de sécurité robustes et flexibles

Accès aux extensions basées sur Chromium

Le mauvais

Pas d’intégration Apple Pay

Pas d’intégration de mot de passe iCloud

La synchronisation n’est pas un produit fini

Emballé avec des fonctionnalités

Qu’est-ce que Microsoft Edge?

À l’origine, je pensais que la meilleure façon d’examiner Microsoft Edge pour Mac était de le comparer à Safari d’Apple. Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas adopter cette approche, bien que j’envisage d’écrire un article séparé pour iMore expliquant les principales différences entre les deux navigateurs. Pour cette revue, je vais plutôt me concentrer sur les fonctionnalités générales de Microsoft Edge, puis décompresser ses plus grandes forces et faiblesses et pourquoi vous devriez envisager de l’ajouter à votre Mac.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Tout sur le chrome

Toute discussion sur Microsoft Edge doit commencer par une sur Chromium. Ce projet de navigateur Web a été initialement développé par Google. Comme tous les projets open source réussis, il a été régulièrement amélioré par de nombreux tiers, dont Microsoft n’est qu’un.

Avec Chromium, Google promet depuis longtemps une expérience Internet “légère et rapide”. À partir de là, il a été largement laissé à d’autres le soin de prendre en compte les fonctionnalités spécifiques au navigateur.

Aujourd’hui, Chromium sert de point de départ à de nombreux navigateurs, pas seulement à Microsoft Edge et Google Chrome. Il s’agit notamment d’Amazon Silk, Brave et bien d’autres.

Une victoire en matière de sécurité et de confidentialité

Microsoft Edge: ce que j’aime

La première version Chromium de Microsoft Edge est dotée de fonctionnalités de haut niveau. Sans aucun doute, ceux en surface attireront la plupart de l’attention. Cependant, j’ai été très impressionné par ce qui se passe dans les coulisses.

Source: iMore

Les pirates cibleront toujours les navigateurs Web et je ne m’attends pas à ce que cela change un jour. Bien que rien ne soit sûr à 100%, Microsoft fait sa part pour rapprocher son navigateur Edge de la sécurité absolue grâce à la prévention du suivi et à un outil appelé SmartScreen.

Prévention du suivi

Dans Microsoft Edge, vous pouvez décider de la quantité de trackers Web libres disponibles pendant que vous surfez. Les trackers, qui collectent des données sur la façon dont vous interagissez avec un site, incluent un mélange de bons et de mauvais acteurs. Malheureusement, séparer les deux n’est pas toujours facile. Au lancement, Microsoft Edge propose trois niveaux de prévention du suivi, de base, équilibré et strict.

Sous Basic, Microsoft bloque les trackers qu’il pense être potentiellement dangereux, tout en permettant à d’autres qui sont destinés à personnaliser votre contenu Web et vos annonces. L’approche équilibrée, que Microsoft recommande à la plupart des utilisateurs, bloque les trackers nuisibles et ceux des sites que vous n’avez pas visités. Le compromis est que vous recevez une expérience moins robuste et personnalisée par rapport à l’option de base.

Source: iMore

Avec le suivi strict, Microsoft bloque les trackers nuisibles et la majorité de tous les trackers sur la plupart des sites. Dans ce scénario, votre expérience de surf devient encore moins personnalisée. Selon le site, la limite peut également désactiver la vidéo et les capacités de connexion.

Comme Microsoft, je pense que l’approche équilibrée est la plus optimale pour la plupart des utilisateurs. Néanmoins, je suis impressionné que Microsoft ait dépassé une approche tout ou rien en matière de suivi. Mieux encore, vous pouvez basculer entre les trois niveaux à volonté en fonction de votre situation ou de votre emplacement.

SmartScreen et Application Guard

Pendant ce temps, avec la technologie intégrée Microsoft Defender SmartScreen, Microsoft Edge peut vous protéger contre la visite accidentelle d’emplacements en ligne précédemment signalés comme des sites de phishing ou de logiciels malveillants. L’outil envoie également une alerte si vous essayez de télécharger des fichiers potentiellement malveillants.

Pour ceux qui travaillent dans un environnement de travail, Microsoft a donné aux professionnels de l’informatique encore plus de contrôle sur SmartScreen. Pour les entreprises, il existe également Application Guard, qui est conçu pour aider à prévenir les attaques Web utilisant l’isolation matérielle.

Source: iMore

Au-delà de la confidentialité et de la sécurité, nul ne peut nier que Microsoft a passé beaucoup de temps au cours du processus bêta pour créer un processus de configuration suffisamment simple pour que quiconque puisse le terminer. Dans ce cadre, il a facilité l’importation de données à partir d’autres navigateurs. Les utilisateurs actuels d’Apple Safari, par exemple, peuvent importer des favoris, des signets et l’historique de navigation, tandis que les utilisateurs de Google Chrome ont également la possibilité d’importer des informations de paiement et de mot de passe, des adresses, des paramètres, etc.

Dans le cadre du processus d’installation de Microsoft Edge, vous pouvez également créer une page Web informative qui s’affiche sur de nouveaux onglets. La page propose un champ de recherche Web Microsoft Bing, des liens rapides vers vos sites Web les plus visités et une page Microsoft News complète. Vous pouvez modifier la page à onglet pour qu’elle corresponde à l’une des trois dispositions prédéfinies ou la personnaliser en créant une version plus personnalisée. La nouvelle page est une belle touche et l’une des principales raisons d’envisager de faire un changement.

Beaucoup d’extensions

Un autre avantage de l’utilisation du navigateur Microsoft Edge soutenu par Chromium est la compatibilité. Non seulement vous pouvez profiter du nouveau magasin d’extensions de Microsoft pour Edge, mais vous pouvez également installer du contenu à partir du Chrome Web Store. La compatibilité signifie que vous avez désormais accès à plus de 190 000 extensions et applications Web. Au dernier décompte, Safari en propose moins de 100.

Source: iMore

Les extensions rendent un navigateur Web encore plus utile et offrent un excellent moyen de personnaliser davantage l’expérience. Les extensions disponibles incluent des outils de sécurité Web, des traducteurs, des générateurs de mots de passe et bien plus encore.

défavorable iCloud, manque de fonctionnalités

Microsoft Edge: ce que je n’aime pas

La version Chromium de Microsoft Edge arrive avec deux limitations qui pourraient en faire une vente difficile pour les utilisateurs, au moins à court terme.

L’une des fonctionnalités les plus importantes de Microsoft Edge est la synchronisation, qui conserve l’historique de votre navigateur, vos favoris, vos mots de passe et autres données identiques sur tous vos appareils. Malheureusement, la synchronisation n’est pas entièrement prise en charge au lancement. Sans aucun doute, Microsoft corrigera bientôt cette omission, mais c’est une omission qui fait mal à la tête d’un lancement aussi médiatisé.

Il n’y a pas de solution facile à la deuxième limitation, qui affecte uniquement les utilisateurs d’Apple. Microsoft Edge, contrairement à Apple Safari, ne prend pas en charge iCloud. Pour cette raison, il n’y a aucun moyen de transférer votre nom d’utilisateur et vos mots de passe iCloud Keychain vers le nouveau navigateur. Vous ne pouvez pas non plus utiliser Apple Pay. À cause du premier, j’ai trouvé qu’il était presque impossible d’embrasser complètement le navigateur Microsoft Edge et de le choisir sur Apple Safari. Cependant, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe tiers tel que 1Password, cette limitation n’est pas importante.

Au-delà de ces points faibles, Microsoft Edge est un navigateur presque parfait et j’ai hâte de voir où il va partir d’ici. Je suis également ravi d’essayer la version iOS actualisée, disponible sur l’App Store.

Rapide, mais …

Je ne suis pas du genre à mettre beaucoup de poids sur les benchmarks logiciels car ces tests sont fortement influencés par le matériel. Pour cette raison, je laisserai à d’autres le soin d’analyser pleinement les performances de Microsoft Edge et de les comparer aux autres navigateurs du marché, notamment Apple Safari.

Cela étant dit, lors de mes tests limités, je n’ai pas vu beaucoup de différence entre les deux navigateurs. Comme les autres navigateurs basés sur Chromium, Microsoft Edge sur Mac est rapide. Cependant, cela ne semblait ni plus rapide ni plus lent qu’Apple Safari. Votre situation peut différer selon l’âge de votre ordinateur, ce qui mérite certainement d’être gardé à l’esprit.

Un produit surtout génial

Microsoft Edge

4

sur 5

Au début de 2020, une pluralité d’utilisateurs de Mac utilisent désormais Google Chrome comme navigateur de choix, suivi d’Apple Safari. Au total, les deux navigateurs contrôlent 93% du marché sur macOS. Cela pourrait bientôt changer grâce à l’arrivée de Microsoft Edge basé sur Chromium.

Si vous êtes un utilisateur actuel du navigateur Chrome …

Le nouveau navigateur a été conçu dans un souci de confidentialité et de protection. Dans le même temps, il embrasse fermement l’intégration et la vitesse tierces qui ont fait de Chrome le navigateur le plus populaire sur les ordinateurs de bureau.

Si vous êtes un utilisateur actuel d’Apple Safari …

Grâce aux limitations d’Apple, Microsoft Edge ne peut pas importer tout le contenu de Safari, comme les mots de passe. Cependant, si vous êtes prêt à regarder au-delà de cela et que vous souhaitez vous lancer dans la navigation Web open source Chromium, vous devriez essayer Microsoft Edge. Offrant peut-être une expérience plus fraîche que Safari avec plus de fonctionnalités de confidentialité, le dernier navigateur pour Mac est magnifiquement conçu, amusant à utiliser et personnalisable pour correspondre à vos goûts uniques.

Télécharge le

Microsoft Edge

Une alternative valable.

Microsoft Edge pourrait donner à Google Chrome et Apple Safari une course pour la suprématie du navigateur Web sur un Mac.

Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le navigateur Web Microsoft Edge, faites-le nous savoir ci-dessous.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.