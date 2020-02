Excellent WhatsApp et Telegram, mais ce nouveau chat dépasse les deux

un nouvelle façon de discuter est sur le point d’atterrir sur les smartphones de tous les utilisateurs et le mérite est exclusif à Google, un géant qui a décidé de se lancer dans ce secteur grâce à un nouveau protocole très spécial. Capable de contrer les applications les plus connues réservées à la messagerie instantanée (comme WhatsApp et télégramme), le nouveau mode de communication ne fera qu’améliorer celui existant et qui depuis des années héberge les conversations de millions d’utilisateurs, bien que très différentes de celles d’aujourd’hui. Découvrons tout ce qu’il y a à savoir en détail.

WhatsApp et Telegram se portent bien, mais les SMS sont prêts à reconquérir les utilisateurs

nommé RCS, le nouveau protocole introduit par Google permet aux SMS de changer de visage et de s’enrichir de nombreuses nouvelles fonctions, qui n’ont rien à envier aux applications de la portée de Whatsapp et Telegram. En particulier, grâce à la mise en œuvre de cette nouvelle technologie, je cher et vieux SMS peut être utilisé par les utilisateurs pour:

Envoyez des photos, vidéos, gifs;

Envoyez des notes vocales à vos contacts;

Transférer des documents de toutes sortes;

Transférer les informations de contact;

Partagez votre position.

Pour débloquer toutes ces fonctions, deux opérations seront donc nécessaires: la première prend la forme du téléchargement de l’application “messages“De Google depuis le Play Store (pour le moment, l’application n’est disponible que pour Android); la deuxième opération, en revanche, consiste à attendre le feu vert de votre opérateur téléphonique qui, on l’espère, ne tardera pas à venir (Vodafone aurait dû déjà le lui donner).