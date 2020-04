EXCLUSIF: Explication de la controverse sur la boutique en ligne de Mama Cookstar Switch

Un développeur a parlé des rumeurs entourant Cooking Mama: Cookstar. Récemment, le jeu avait été lancé sur le Nintendo Switch eShop mais a été rapidement retiré sans aucune explication, laissant de nombreux joueurs qui avaient anticipé le titre confus. Plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Cooking Mama: Cookstar exploitait des crypto-monnaies, y compris des allégations selon lesquelles l’exécution du jeu entraînerait une surchauffe des consoles Switch.

Cooking Mama: Cookstar aurait été le premier jeu de la franchise Cooking Mama à apparaître sur Nintendo Switch, les cinq derniers jeux de la série étant sortis sur Nintendo DS et, avant cela, sur Nintendo Wii. Le jeu n’a pas encore réapparu sur le Nintendo eShop et, selon un développeur, il pourrait ne pas revenir du tout.

Récemment, . a été contacté par un membre de l’équipe de développement Cooking Mama: Cookstar qui voulait parler de la controverse actuelle entourant le jeu. Le développeur, qui souhaite rester anonyme, a rejeté les rumeurs d’exploitation de crypto-monnaie:

La déclaration sur la crypto-monnaie était tous des mots à la mode. Le responsable du divertissement planétaire en sait très peu sur ces choses … il a juste mis un langage fantaisiste pour attirer les investisseurs potentiels qui aiment ce genre de choses. Quant aux plantages / surchauffes. Ce serait parce que le jeu est fait dans l’unité. Par beaucoup de gens qui travaillent sur leur premier jeu … ce n’est pas le meilleur produit mais il a réussi plusieurs tests vigoureux de nintendo et de Sony. Il n’y a aucun moyen que le crypto-mining puisse passer à travers ces tests. Je doute que quiconque chez 1p soit même capable de faire une telle chose.

Le développeur a également révélé la véritable raison pour laquelle Cooking Mama: Cookstar a été retiré du Nintendo eShop, déclarant “Il y a une bataille juridique entre l’éditeur, planet entertainment et le titulaire de l’ip, office create.” Selon le développeur, cela est dû au fait que “Planet Entertainment a sorti le jeu contre une demande du bureau de créer pour continuer à peaufiner le jeu, ou peut-être même l’annuler”. Il y avait clairement un manque de communication entre l’éditeur et l’équipe de développement, car notre source décrit ce type de comportement comme «assez standard».

À un moment donné, le responsable japonais de la création de clients est venu superviser le développement. Une dispute a commencé et les clients ont été invités à rentrer chez eux s’ils n’étaient pas “constucteurs”. Une fois qu’ils ont découvert que Planet Entertainment a sorti le jeu, ils ont utilisé leurs contacts Nintendo pour le retirer de la boutique en ligne et arrêter la production de cartouches.

Dans l’ensemble, tout le monde chez 1p aime la franchise de cuisine de maman et a fait de son mieux pour fabriquer le meilleur produit compte tenu de l’interférence des hauts responsables. Je pense que le jeu est loin d’être parfait, mais il se serait bien passé sans que les éditeurs ne trébuchent si constamment … “

Lorsqu’on lui a demandé si le jeu avait été publié sans en informer l’équipe à l’avance, le développeur a répondu: “C’est difficile à dire. On nous a dit que le jeu sortait en mars. C’est tout ce que l’on savait. Le patron de 1p, tobi, garde ce genre de chose pour elle-même en déclarant surtout qu’elle ne veut pas nous stresser avec les détails … La publicité a également été bloquée par la création du bureau. Il y avait des publicités youtube, des sites Web et même des publicités tik tok qui ne sont jamais sorties. L’avenir de Cooking Mama: Cookstar reste incertain, car le développeur a terminé en disant: “Si je comprends bien, Planet Entertainment demande au bureau de le faire supprimer pour de l’argent perdu. Il est difficile de dire s’il sera publié correctement.”

C’est dommage Cooking Mama: Cookstar ne verra peut-être jamais de version appropriée, surtout après avoir entendu comment les développeurs ont travaillé si dur pour que leur produit soit mis à la disposition du public avant qu’il ne soit terminé. Il est agréable de mettre fin aux rumeurs d’exploitation de crypto-monnaie, et j’espère que tous les efforts déployés par ces développeurs verront finalement le jour, mais seulement après la fin du jeu et Cooking Mama: Cookstar ne court plus le risque de surchauffer les consoles Nintendo Switch.

