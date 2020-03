Exclusif: lancement de la série OnePlus 8 à la mi-avril

Aucune conversation de nouveaux fleurons n’est complète sans mentionner OnePlus. Heureusement, il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le lancement de la série OnePlus 8.

TechRadar India a appris d’une source proche de la société que la série OnePlus 8 sera dévoilée au cours de la deuxième semaine d’avril. Historiquement, OnePlus a organisé des lancements mondiaux et indiens le même jour, ou très proches les uns des autres. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra cette fois également.

Aucune confirmation sur les produits n’a été donnée. Cependant, de nombreuses fuites ont indiqué que OnePlus passera de trois lignes de produits à deux, avec l’introduction d’un modèle «Lite». Il est peu probable qu’il s’agisse d’un smartphone à petit budget et sera très probablement un mid-ranger premium.

Série OnePlus 8: à quoi s’attendre

(Crédit d’image: OnLeaks)

Le OnePlus 8 Lite passerait à un nouveau design angulaire, avec les premiers rendus d’OnLeaks suggérant un écran plus petit de 6,4 pouces avec un trou pour la caméra selfie. Étant donné que OnePlus a confirmé l’année dernière que tous les futurs appareils afficheront des taux de rafraîchissement élevés, nous espérons que le 8 Lite aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les rendus révèlent une configuration de caméra triple, avec une caméra principale haute résolution, un objectif ultra large et un capteur de profondeur ToF. À l’intérieur, nous nous attendons à ce qu’il soit alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1000

(Crédit d’image: OnLeaks)

En ce qui concerne le OnePlus 8, nous pourrions envisager un plus grand écran incurvé de 6,6 pouces avec une caméra selfie perforée dans le coin gauche. Bien que la résolution soit toujours Full HD +, elle passera probablement à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’arrière, nous voyons une configuration de caméra triple similaire au OnePlus 7 Pro, avec une caméra principale haute résolution, flanquée d’un ultra large et d’un téléobjectif.

(Crédit d’image: OnLeaks)

Et enfin, le OnePlus 8 Pro est censé arborer un écran QHD + encore plus grand avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une caméra perforée. Comme le OnePlus 8, il sera alimenté par le chipset Snapdragon 865, la 5G faisant probablement la coupe également. Il aura une configuration à quatre caméras, ajoutant un capteur ToF au combo principal, ultra large et téléobjectif.

Des batteries plus grandes et des normes de charge Warp plus rapides pourraient également faire leurs débuts sur la série OnePlus 8. Il y a aussi des murmures de charge sans fil et de certification IP pour enfin arriver aux appareils OnePlus, ce qui pourrait impliquer une augmentation des prix de vente finaux. La société travaillerait également sur une paire de véritables écouteurs sans fil, qui devraient également partager la scène. Avec à peine un mois pour le lancement, OnePlus devrait officialiser les choses d’un jour à l’autre.