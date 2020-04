Exclusif: lancement imminent de l’iPhone 9, “ iPhone SE ” 2020 en rouge, blanc et noir

. a appris de nouvelles informations sur le modèle d’iPhone d’entrée de gamme d’Apple, dont le nom marketing, les couleurs des produits et les options de stockage, sur la base d’une astuce d’un lecteur très fiable.

Sur la base des nouvelles informations, il est possible qu’Apple envisage d’ouvrir des commandes pour le nouvel iPhone dès demain; les informations nous indiquent clairement qu’Apple est prêt à commencer à accepter les commandes très bientôt.

IPhone SE 2020

Les noms commerciaux d’Apple sont peut-être le composant le plus protégé des nouveaux iPhones, nous avons donc utilisé deux surnoms pour faire référence au remplacement de l’iPhone 8 jusqu’à présent: iPhone SE 2 et iPhone 9.

Sur la base des nouvelles informations que . a apprises, Apple appellera simplement le nouveau modèle d’entrée de gamme «iPhone SE» tout en référençant le nouveau matériel comme la version 2020.

Apple a utilisé à l’origine le nom marketing de l’iPhone SE pour le modèle 4 pouces qui utilise le corps de l’iPhone 5s avec l’appareil photo et le processeur de l’iPhone 6s.

Couleur et rangement

. peut également confirmer les options de couleur et de stockage pour l’iPhone SE 2020.

Les options de couleur comprendront trois options:

blanc

Noir

PRODUIT (rouge)

Cinq coques iPhone SE seront également disponibles:

Silicone noir

Silicone blanc

Cuir rouge

Cuir noir

Cuir bleu nuit

Nous pouvons également confirmer trois niveaux de stockage pour le nouvel iPhone SE:

Prix ​​et disponibilité

Les nouveaux rapports de . corroborent Ming-Chi Kuo, analyste fiable de la chaîne d’approvisionnement, qui a signalé l’automne dernier l’option couleur rouge et les options 64 Go et 128 Go. L’option 256 Go de capacité supérieure n’a pas été signalée auparavant.

Bien que nous ne puissions pas confirmer les trois niveaux de prix du nouvel iPhone SE d’Apple, Ming-Chi Kuo a annoncé l’automne dernier qu’Apple prévoyait de tarifer le nouveau modèle à partir de 399 $.

Le nouvel iPhone SE devrait avoir le même design que l’iPhone 8, bien que la durée de vie de la batterie devrait être considérablement améliorée avec la suppression de 3D Touch, une fonctionnalité spéciale sur les iPhones plus anciens.

Autre nouveauté de l’iPhone SE 2020 par rapport à l’iPhone 8 qu’il remplace: Express Card et future prise en charge CarKey.

Bien que nous ne puissions pas confirmer quand Apple annoncera l’iPhone SE 2020, il est possible qu’Apple puisse révéler et commencer à prendre des commandes pour le nouvel iPhone dès demain.

. a appris d’une source distincte plus tôt cette semaine que les détaillants se préparaient à commencer les étuis de marchandisage pour le nouvel iPhone à partir de dimanche. Cela n’exclut pas une annonce officielle au début de la semaine prochaine.

