Exclusif: Oracle ouvre un centre de données en Arabie saoudite dans deux semaines

Le responsable régional d’Oracle a déclaré que son premier centre de données à Djeddah, en Arabie saoudite, serait opérationnel dans deux semaines.

Abdul Rahman Al Thehaiban, vice-président principal de la technologie, Moyen-Orient et Afrique chez Oracle, a déclaré TechRadar Middle East en exclusivité, il sera le premier centre de données sur le cloud de génération 2 en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (ECEMEA).

Le cloud de génération 1 place le code utilisateur et les données sur les mêmes ordinateurs que le code de contrôle du cloud avec CPU, mémoire et stockage partagés tandis que le cloud de génération 2 place le code client, les données et les ressources sur un ordinateur nu, tandis que le code de contrôle du cloud se perpétue un ordinateur séparé avec une architecture différente.

Oracle a ouvert son premier centre de données dans la région à Abu Dhabi l’année dernière et prévoit d’en ouvrir un de plus aux EAU d’ici un an.

Le géant américain cherche à ouvrir une région tous les 23 jours, en moyenne, au cours des 12 prochains mois et vise à avoir 36 régions cloud d’ici fin 2020 contre 25 pour Amazon Web Services (AWS).

Il est également prévu d’ouvrir un autre centre de données en Afrique du Sud au cours de la même période.

Al Thehaiban a déclaré que le centre de données prendra en charge tous les produits et solutions Oracle et «nous avons une liste de clients qui souhaitent faire partie du centre de données».

Il a déclaré que l’Arabie saoudite est l’un des marchés d’adoption du cloud à la croissance la plus rapide de la région et que l’ouverture du centre de données accélérera le taux d’adoption.

En outre, il a déclaré que le deuxième centre de données en Arabie saoudite devrait arriver d’ici un an dans le cadre de sa stratégie de double région «dans le pays» pour aider les clients à répondre aux besoins de reprise après sinistre et de conformité.

Oracle a ouvert 12 régions au cours de la dernière année et exploite actuellement 16 régions dans le monde, dont 11 commerciales et cinq gouvernementales, l’expansion la plus rapide de tous les principaux fournisseurs de cloud.

L’Arabie saoudite est le bon endroit

“La direction du gouvernement saoudien est de passer au cloud et à une partie du programme de transformation nationale et ils sont à l’origine de l’ouverture du centre de données”, a déclaré Al Thehaiban.

Manish Ranjan, directeur de programme du cabinet d’études International Data Corporation pour les logiciels et le cloud au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie, a déclaré que si l’on considère le Moyen-Orient de manière isolée, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les plus gros consommateurs de services de cloud public, avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne du marché.

«Il existe de nombreuses opportunités pour le cloud dans la région et l’Arabie saoudite est le bon endroit pour tout fournisseur de cloud qui souhaite les exploiter. En vertu de la réglementation proposée par le Royaume sur les données, les fournisseurs qui ont leurs propres centres de données dans le pays auraient certainement le dessus du point de vue de la conformité et de la gouvernance, en particulier lorsqu’il s’agit de servir les secteurs gouvernemental, de la santé et bancaire », a-t-il déclaré.

Pour la même raison, il a ajouté que les opérateurs de télécommunications locaux sont mieux placés que leurs homologues internationaux car ils peuvent fournir des solutions logicielles, des infrastructures et des plates-formes de développement en tant que service à partir de centres de données nationaux.

Les dépenses totales en services de cloud public au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devraient atteindre 2,65 milliards de dollars l’an prochain, contre 2,04 milliards de dollars en 2019.

“À plus long terme, nous nous attendons à ce que les dépenses en services de cloud public dans la région augmentent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27,2% pour la période 2018-2023”, a déclaré Ranjan.

Al Thehaiban a déclaré qu’Oracle est la seule entreprise à fournir un ensemble complet et intégré de services cloud et à développer l’intelligence dans chaque couche du cloud.