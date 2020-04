Exigences de Streets of Rage 4 et nouvelle remorque rétro

Streets of Rage 4 se rapproche. Dotemu, responsable du projet, a confirmé ses exigences finales via Steam et a publié une nouvelle bande-annonce dans lequel on peut voir un pari aussi curieux qu’intéressant: un mode rétro particulier, qui nous permettra de jouer avec les personnages classiques dans leur forme la plus pure et la plus pixélisée, et aussi de profiter des thèmes originaux.

La vidéo parle d’elle-même. Dans Streets of Rage 4, ils seront disponibles, en plus des personnages que nous avons déjà vus dans les vidéos précédentes, les versions classiques de tous les personnages qui sont apparus dans la franchiseY compris Shiva, l’un des ennemis les plus charismatiques de la franchise. Nous pourrons choisir n’importe lequel d’entre eux sans aucune crainte, car ils auront un gameplay entièrement adapté à Streets of Rage 4, bien qu’ils garderont un look pixelisé totalement rétro. Il ne correspond pas tout à fait aux nouveaux scénarios et conceptions en HD, mais c’est un ajout curieux et apprécié, sans aucun doute.

Sans plus tarder, nous allons voir les exigences minimales et recommandées et nous expliquons d’éventuelles erreurs en termes d’équivalences.

Exigences recommandées pour Streets of Rage 4

Windows 7 64 bits.

Processeur Core 2 Duo E8400 ou AMD Phenom II X4 965.

4 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTS 250 ou Radeon HD 6670.

8 Go d’espace libre.

Nous avons deux erreurs majeures dans les équivalences. Le premier est sur le CPU, car le Phenom II X4 965 a quatre cœurs et le Core 2 Duo E8400 a deux cœurs. L’équivalence correcte de ce dernier serait un Athlon X2 64 5600+.

La deuxième mauvaise équivalence se trouve sur la carte graphique, car le GTS 250 est plus puissant que le Radeon HD 6670. Son équivalence correcte serait un HD 5750.

Exigences minimales pour Streets of Rage 4

Windows 7 64 bits.

Processeur Core i5.

8 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 960 ou Radeon HD 5750.

10 Go d’espace libre.

Ils n’indiquent pas l’équivalence avec le Core i5 et ils ne mentionnent pas de série, donc un modèle de première génération devrait suffire, ce qui signifie que d’un Phenom II X4 Nous entrerions également les exigences recommandées.

L’équivalence graphique n’est pas correcte, car la GTX 960 est beaucoup plus puissante que la Radeon HD 5750. La bonne chose serait une Radeon R9 280.

