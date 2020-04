Existe-t-il un Smart Battery Case pour le nouvel iPhone SE?

Alors qu’Apple propose des étuis en cuir et en silicone pour le nouvel iPhone SE, il n’y a pas d’étui de batterie intelligent spécialement conçu pour l’appareil. Cela étant dit, il semble que le boîtier de la batterie intelligente pour l’iPhone 7 fonctionne avec le nouvel iPhone SE – avec une mise en garde probable.

Nick Guy, de Wirecutter, a décidé de tester l’iPhone SE avec le Smart Battery Case conçu pour l’iPhone 7. Même si Apple ne promet pas la compatibilité avec l’iPhone SE, «cela semble fonctionner», selon Guy. Théoriquement, le Smart Battery Case pour iPhone 6s devrait également fonctionner avec l’iPhone SE, mais nous n’en avons pas encore reçu la confirmation.

Il y a cependant un sacrifice que vous devrez faire. Le nouvel iPhone SE prend en charge la charge sans fil Qi, contrairement à l’iPhone 7. Cela signifie que si vous utilisez l’iPhone SE avec l’étui Smart Battery pour iPhone 7, vous ne pourrez pas charger votre appareil sans fil.

Apple ne promet pas la compatibilité de l’iPhone SE pour le boîtier de la batterie intelligente de l’iPhone 7/8, mais cela semble fonctionner. pic.twitter.com/cAP6PXHchK – Nick Guy (@thenickguy) 22 avril 2020

C’est un inconvénient par rapport aux étuis de batterie intelligents pour iPhone XS et plus récents, qui prennent en charge la charge sans fil Qi. Ce compromis pourrait en valoir la peine pour certains utilisateurs, surtout en voyage et en étirant vraiment les limites de la durée de vie de la batterie de l’iPhone SE.

En soi, vous pouvez vous attendre à ce que l’iPhone SE offre une autonomie de batterie à peu près la même que l’iPhone 8. Comme nous l’avons détaillé dans notre article complet sur la comparaison de la batterie de l’iPhone, cela comprend:

13 heures de lecture vidéo

8 heures de lecture vidéo en streaming

40 heures de lecture audio

Batterie 1821mAh

Mais lorsque vous associez l’iPhone SE au Smart Battery Case, vous pouvez vous attendre à une autonomie encore plus longue. L’étui intelligent pour batterie de l’iPhone 7 dispose d’une puissance supplémentaire de 2365 mAh, vous pouvez donc vous attendre à doubler la durée de vie de la batterie. Le Smart Battery Case comprend également une intégration approfondie avec iOS, ce qui facilite la surveillance de l’état de la batterie via l’écran de verrouillage et les paramètres de votre iPhone. Une fois branchés, le Smart Battery Case et l’iPhone fonctionnent également intelligemment pour se charger simultanément, selon Apple.

Qu’Apple ait ou non un étui de batterie intelligent spécialement conçu pour l’iPhone SE reste à voir. Notamment, un étui de batterie intelligent n’a jamais été publié pour l’iPhone 8, ce qui aurait été parfait pour le nouvel iPhone SE également grâce à la charge Qi sur les deux appareils. Même si Apple ne publie pas d’étui de batterie intelligent pour l’iPhone SE, nous nous attendons à ce que d’autres fabricants d’accessoires le fassent bientôt.

Le boîtier de la batterie intelligente de l’iPhone 7 est toujours disponible auprès d’Apple directement pour 99 $. Vous pouvez également l’obtenir sur Amazon en trois couleurs pour un peu moins.

Nous avons déjà mis en évidence de nombreux étuis conçus pour l’iPhone SE tout en notant que les étuis pour iPhone 6, iPhone 7 et iPhone 8 s’adapteront presque parfaitement. Vous pouvez consulter notre sélection complète d’accessoires iPhone SE pour plus de détails ici.

