Expedia retire ses prévisions financières pour 2020, les actions baissent de 9% alors que les voyageurs frustrés tentent d’annuler leurs voyages – .

Le président d’Expedia, Barry Diller. (Photo Expedia)

Vendredi, le groupe Expedia a retiré ses prévisions financières pour l’année 2020, invoquant l’incertitude concernant les tendances des voyages en raison de l’épidémie de COVID-19.

«Comme COVID-19 s’est rapidement propagé de l’Asie à l’Europe et à l’Amérique du Nord au cours des dernières semaines, les tendances en matière de voyages ont continué de s’aggraver. Il reste difficile de prédire combien de temps cette pandémie persistera, et compte tenu du manque de visibilité sur nos tendances, nous avons décidé de retirer nos prévisions pour 2020 », ont déclaré le président Barry Diller et le vice-président Peter Kern dans un communiqué.

Vendredi, l’action Expedia a baissé de 9%. Les actions ont chuté de plus de 40% en mars seulement, dans un contexte de marasme boursier plus important alors que les entreprises sont confrontées à l’impact de la pandémie mondiale de coronavirus.

Expedia a indiqué en février qu’elle s’attendait à un impact de 30 à 40 millions de dollars sur les bénéfices de l’épidémie de coronavirus, mais c’était avant que le nouveau coronavirus n’atteigne une échelle mondiale. La société basée à Seattle a déclaré aujourd’hui qu’elle s’attend à ce que l’impact négatif de COVID-19 soit supérieur à l’estimation précédente de 30 à 40 millions de dollars.

L’un des principaux rivaux d’Expedia, Booking Holdings, a retiré lundi ses recommandations publiées précédemment.

L’industrie du voyage a pris un coup car les voyages sont limités en raison de l’épidémie. Delta, par exemple, a annoncé vendredi qu’elle réduirait ses vols de 40%.

Une recherche sur Twitter montre des centaines de voyageurs frustrés en colère contre Expedia alors qu’ils tentent d’annuler les réservations de voyage. L’entreprise a une page FAQ pour aider à répondre aux questions courantes.

@Expedia Hey Expedia, j’ai été raccroché plusieurs fois après avoir été mis en attente pendant plus de 2 heures et même lorsqu’un agent m’a rappelé, il a raccroché. J’ai besoin de parler à quelqu’un, d’annuler mon séjour en Europe et d’obtenir un remboursement.

– Jessica Hernandez (@ MsJHernandez31) 13 mars 2020

Création d’un compte Twitter pour entrer en contact avec @Expedia. Apparemment, ils peuvent tweeter mais ils ne peuvent pas répondre au téléphone. #coronavirus

– Mackenzie (@ Mackenz62509123) 9 mars 2020

Nous vous remercions de votre patience et nous nous excusons sincèrement pour les inconvénients causés par COVID-19. Nous ferons de notre mieux pour partager les mises à jour avec vous au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. https://t.co/0P8f0JmZKl pic.twitter.com/eUkPsPocmz

– Expedia (@Expedia) 12 mars 2020

Lors d’un appel de résultats le mois dernier, Diller a déclaré que la croissance du BAIIA ajusté de la société en 2020 serait à «deux chiffres». Mais maintenant, cette projection semble moins certaine car les voyages sont limités en raison de COVID-19.

Plus tôt cette semaine, l’analyste de RBC Marchés des Capitaux, Mark Mahaney, a abaissé les estimations des principaux résultats financiers du groupe Expedia, prévoyant une baisse de 18%, soit plus de 470 millions de dollars, des revenus du premier trimestre de la société par rapport à la même période l’an dernier.

L’épidémie survient à un moment particulièrement difficile pour Expedia Group: la société a supprimé 3000 emplois le 24 février, dont 500 dans son nouveau siège au bord de l’eau à Seattle, affirmant qu’elle avait “ poursuivi sa croissance de manière malsaine et indisciplinée ” et devait se recentrer.

Voici ce que Diller a dit à propos de l’épidémie lors de l’appel aux résultats de février:

«Écoutez, c’est vraiment un inconnu. Je sais que tout le monde pose des questions à ce sujet. Écoutez, vous devez croire que cela va être contenu. S’il n’est pas contenu, le monde entier va fermer. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c’est chaque jour que vous lisez les nouvelles et que vous réagissez. Je pense que quiconque en tant qu’investisseur, à moins que vous ne pensiez que ce sera la fin de la vie telle que nous la connaissons, qui s’en soucie? Croyez-moi – je ne veux pas dire qui s’en soucie. Beaucoup de gens vont tomber malades. Mais vraiment, c’est un événement exogène. Cela prendra fin. Et franchement, personne ne devrait le compter. Tout ce que nous essayons de faire est de séparer ce que nous croyons absolument être l’effet du virus de nos activités en cours, afin que nous puissions nous préparer et rendre ces activités en cours aussi solides que possible lorsque cette chose sera terminée.