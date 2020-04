Expedia s’apprête à lever 1 milliard de dollars auprès de sociétés de capital-investissement pour les voyages – .

(Photo de fichier .)

Le géant du voyage de Seattle, Expedia Group, est en pourparlers avancés pour vendre environ 1 milliard de dollars aux sociétés de capital-investissement Apollo Global Management et Silver Lake, a rapporté le Wall Street Journal.

L’argent aiderait Expedia à traverser une crise économique qui a ravagé son entreprise au milieu des restrictions de voyage à travers le monde. La société pourrait également opter pour une offre de dette publique, a noté WSJ.

Expedia a vu son cours de bourse chuter de plus de 50% le mois dernier en raison de l’épidémie et des restrictions de voyage dans le monde entier. RBC a déclaré le mois dernier qu’Expedia est l’un des «noms les plus à risque en termes d’exposition au COVID-19».

Expedia Group comprend des marques et des sites tels que Vrbo, Travelocity, Orbitz, HomeAway et bien d’autres, en plus du site phare Expedia.com.

S’adressant à CNBC la semaine dernière, le président d’Expedia, Barry Diller, ne s’attend à aucun sentiment de normalité avant au moins l’automne. Il a déclaré qu’Expedia réduit ses dépenses publicitaires de 80%.

Diller, qui supervise également le géant de l’internet et des médias IAC, a récemment repris les opérations quotidiennes d’Expedia à la suite de l’éviction de son PDG et directeur financier. Expedia a licencié 12% de ses effectifs en février avant la nouvelle épidémie de coronavirus. La société a également emménagé dans un nouveau siège social au bord de l’eau de Seattle cet automne.

Silver Lake a récemment investi dans Twitter et Airbnb, qui souffre également de l’épidémie de COVID-19 et de ses conséquences sur les voyages.