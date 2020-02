Expedia supprime 3 000 emplois, dont 500 au nouveau siège de Seattle – lire l’e-mail interne aux employés – .

Le président d’Expedia, Barry Diller. (Photo Expedia)

Expedia Group licencie 12% de ses effectifs, soit environ 3 000 employés, dans le but de «rationaliser et concentrer» le géant du voyage en ligne basé à Seattle sous la direction de Barry Diller à la suite de l’éviction de son PDG et directeur financier à la fin de l’année dernière.

Dans un e-mail envoyé lundi au personnel, des dirigeants anonymes de la «Travel Leadership Team» d’Expedia Group ont déclaré que la société «poursuivait sa croissance de manière malsaine et indisciplinée», faisant écho aux commentaires formulés par Diller plus tôt ce mois-ci après son rapport sur les résultats du quatrième trimestre.

Expedia a déclaré à l’époque qu’il visait des économies annuelles de 300 à 500 millions de dollars, mais n’avait pas annoncé auparavant de plans explicites de suppression d’emplois.

Les licenciements touchent l’entreprise et le monde. Environ 500 personnes seront licenciées à Seattle, où Expedia a récemment emménagé dans un nouveau campus de 40 acres au bord de l’eau et emploie plus de 4 000 personnes. Expedia a déclaré qu’il éliminerait certains projets et activités et réduirait le recours à des fournisseurs et des entrepreneurs. Il fournira aux travailleurs touchés des indemnités de départ comprenant des soins de santé étendus.

«À l’avenir, nous exercerons plus de discipline dans la définition des priorités et l’allocation des ressources, simplifierons nos processus commerciaux et les interdépendances, hausserons la barre en matière de normes de performance et démontrerons et exigerons la responsabilité des résultats», ont écrit les dirigeants d’Expedia dans le courrier électronique interne, qui vous pouvez lire en entier ci-dessous.

Vue d’une passerelle – avec des fenêtres qui s’ouvrent réellement – qui regarde vers l’ouest en direction de Puget Sound au nouveau siège d’Expedia à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Expedia employait 25 400 personnes au 31 décembre, contre 24 500 à la fin de 2018. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars en 2019, en hausse de 8%, et des bénéfices de 565 millions de dollars.

Les coupes n’étaient pas liées à l’épidémie de coronavirus, bien qu’Expedia ait déclaré plus tôt qu’elle s’attend à une perte de 30 à 40 millions de dollars au cours du trimestre en raison de la maladie.

Diller et le vice-président Peter Kern ont repris les opérations quotidiennes chez Expedia après la démission brutale de l’ancien PDG Mark Okerstrom et du directeur financier Alan Pickerill le 4 décembre.

À l’époque, Diller a cité un désaccord stratégique entre les anciens hauts dirigeants et le conseil d’administration sur les efforts visant à unifier les marques et la technologie de l’entreprise. Le groupe Expedia comprend des marques et des sites tels que Vrbo, Travelocity, Orbitz, HomeAway et bien d’autres, en plus d’Expedia.com. L’effort de réorganisation mené par Okerstrom visait à unifier les marques et la technologie de l’entreprise et à aider Expedia à mieux tirer parti de la taille de l’entreprise.

“Ma passion et mes perspectives pour l’avenir du groupe Expedia sont aussi grandes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a deux décennies lorsque nous avons effectué notre premier investissement dans les voyages en ligne”, a déclaré Diller dans un communiqué lundi. «Je suis convaincu qu’en simplifiant nos activités et en clarifiant notre objectif en apportant ces changements difficiles, nos équipes peuvent se remettre à travailler sur les projets et les priorités qui ont le plus de sens pour nous, nos clients et nos partenaires.»

Diller a été plus direct lors de l’appel aux résultats d’Expedia le mois dernier, décrivant l’entreprise comme une «organisation gonflée».

«Nous deviendrions un peu une sorte d’entreprise dirigée par des consultants et extrêmement complexe», a-t-il déclaré.

Diller, l’ancien président de Paramount Pictures, a lancé le réseau de télévision Fox et USA Broadcasting. Il supervise un large éventail de marques en ligne en tant que président de la société IAC media and internet. Diller a fait son premier investissement dans Expedia en 2001 et en reste le président.

Il a passé les deux derniers mois «sur le terrain» avec le leadership d’Expedia, à apprendre les tenants et aboutissants de l’entreprise et à déterminer ce qui doit changer.

L’homme de 78 ans a déclaré avoir récemment entendu que pour les employés d’Amazon à Seattle, le mantra de l’équilibre travail-vie était «tout le travail et aucune vie», tandis qu’à Expedia, il était «toute la vie et aucun travail».

“Maintenant, c’est une énorme exagération. Nous avons des gens formidables dans l’entreprise et cela ne fait pas de tort à nos employés », a déclaré Diller lors de l’appel. «Mais pendant plusieurs années, nous avons vraiment perdu clarté et discipline. Nous changeons donc beaucoup. Nous arrêtons cette trop grande complexité. Nous simplifions notre stratégie. Nous cessons de faire des choses stupides et commençons à faire ce que nous pensons être de bonnes choses. “

Le vice-président d’Expedia, Peter Kern; Le président d’Expedia, Barry Diller; et Ariane Gorin, présidente d’Expedia Business Services, discutent sur scène lors d’une réunion de la mairie de l’entreprise en décembre. (Photo Expedia)

Kern, qui était également à l’appel, a ajouté que «nous avons vu pas mal d’énergie et de calories gaspillées dans des choses qui ne sont peut-être pas prometteuses et qui ne nous amèneront peut-être pas sur la terre promise».

Certains des changements prévus incluent le regroupement de toutes les données de l’entreprise sur une seule plate-forme et la croissance dynamique de ses activités de vente directe aux consommateurs.

«Nous avons toujours adopté une approche marque par marque et nous adoptons maintenant une approche marché par marché», a déclaré Kern.

Diller a déclaré qu’Expedia ne faisait pas de recherche de PDG, mais a indiqué que la structure de direction actuelle était temporaire. “Cela ne va pas durer au-delà de 2020”, a-t-il déclaré lors de l’appel aux résultats.

Les employés d’Expedia ont commencé à emménager dans le nouveau siège social de l’entreprise de 900 millions de dollars en octobre dernier, déménageant de son ancien bureau à Bellevue, dans l’État de Washington. L’entreprise ne sous-louera pas d’espace dans le nouveau complexe tentaculaire et les licenciements n’affecteront pas la construction restante de l’ancienne maison de géant des biotechnologies Amgen.

Les actions d’Expedia ont chuté après que la société a manqué les attentes de bénéfices en novembre. Les actions ont augmenté depuis le swap exécutif en décembre et ont de nouveau augmenté après le rapport sur les résultats du quatrième trimestre.

Mais les actions ont baissé de près de 7% lundi dans un contexte de baisse du marché boursier sur les craintes liées aux coronavirus. Expedia prévoit une perte de 30 à 40 millions de dollars au cours du trimestre en raison de l’épidémie. United Airlines a retiré aujourd’hui ses prévisions de bénéfices pour 2020 en raison de l’incertitude avec le coronavirus.

Lisez le courriel complet envoyé au personnel ci-dessous.

Équipe Expedia Group –

Suite à notre performance commerciale décevante en 2019 et à notre changement de direction, la Travel Leadership Team a passé les derniers mois à déterminer une meilleure voie à suivre. L’une des principales raisons de notre changement de direction était la profonde conviction de Barry, Peter et du conseil d’administration que, même si les voyages restent riches en opportunités, notre entreprise avait besoin d’un regard neuf et prospectif pour clarifier notre stratégie et simplifier nos opérations.

Après avoir consulté des dirigeants du monde entier, nous reconnaissons que nous avons poursuivi notre croissance de manière malsaine et indisciplinée. La responsabilité de nos résultats incombe à l’équipe de direction du voyage et nous nous engageons à apporter des changements fondamentaux à notre approche pour améliorer le succès. À l’avenir, nous ferons preuve de plus de discipline dans l’établissement des priorités et l’allocation des ressources, simplifierons nos processus opérationnels et nos interdépendances, hausserons la barre en matière de normes de performance, démontrerons et exigerons des comptes sur les résultats.

Aujourd’hui, nous annonçons notre intention de réduire et d’éliminer certains projets, activités, équipes et rôles afin de rationaliser et de concentrer notre organisation. Dans les zones géographiques où nous sommes clairs, nous commencerons à mettre en œuvre ces changements prévus cette semaine en informant les individus. Dans d’autres, nous entamerons des consultations avec les employés et leurs représentants pour discuter de nos propositions.

Des transitions comme celle-ci sont difficiles car l’impact est ressenti par les coéquipiers, les collègues et les amis que nous avons connus et avec lesquels nous avons collaboré à travers des hauts et des bas. Pour ceux qui partiront, nous vous remercions de vos nombreuses contributions au groupe Expedia et vous souhaitons de voyager en toute sécurité lorsque vous trouverez votre prochaine opportunité. Pour ceux qui continuent de progresser, les voyages sont extrêmement compétitifs et exigent notre meilleur leadership, innovation, collaboration et exécution pour gagner. C’est ce que nous vous demandons et exigeons de nous-mêmes, ainsi que la discipline quotidienne qui fera de nous une entreprise plus agile et prospère pour les années à venir.

Les grandes entreprises technologiques ont emprunté le même chemin pour revenir plus fortes et plus compétitives que jamais. Nous avons recommencé le voyage et mettre le monde à notre portée est entre nos mains. Redoublons d’efforts pour nos clients, nos partenaires, nos investisseurs et nous-mêmes pour faire d’Expedia Group la société prospère, en croissance et gagnante dont nous pouvons tous être fiers.

L’équipe de direction du voyage