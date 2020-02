Expend Remitly au-delà des envois de fonds et lance un nouveau service bancaire pour les immigrants – .

L’équipe Remitly. (Remitly Photo)

Remitly, la startup bien financée de Seattle qui aide les gens à envoyer de l’argent à l’étranger, s’étend pour la première fois au-delà des envois de fonds et lance un nouveau service bancaire spécialement conçu pour les immigrants.

Remitly PDG Matt Oppenheimer. (Remitly Photo)

La solution bancaire, Passbook by Remitly, représente le deuxième pilier majeur de l’entreprise dans sa volonté de créer des services financiers pour les immigrants.

Chaque client Passbook obtient une carte de débit Visa, s’appuyant sur un partenariat précédent entre le géant des paiements et Remitly, et le service accepte les pièces d’identité couramment détenues par les immigrants.

«Notre vision a toujours été beaucoup plus large que les envois de fonds», a déclaré le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer, à .. «Nous voulons apporter la tranquillité d’esprit aux immigrants avec une gamme de services financiers qui fonctionnent pour eux et auxquels ils peuvent faire confiance.»

Oppenheimer a déclaré que l’initiative bancaire de Remitly a une chance d’être encore plus grande que l’entreprise de transfert de fonds qui a propulsé la startup au classement n ° 4 du . 200 et l’a aidée à décrocher près de 300 millions de dollars de financement à vie. Remitly compte désormais plus de 1 000 employés dans son siège social de Seattle et dans six autres bureaux à Spokane, Washington, Londres, Dublin, Cracovie, Manille et Managua.

Remitly offrira aux clients bancaires des remises sur les envois de fonds et prévoit de nouvelles intégrations de ses services. Remitly gagne de l’argent sur Passbook en prélevant une partie des «revenus d’interchange» – les frais payés par les magasins et les commerçants qui acceptent les cartes de débit et de crédit.

Ce qui rend Passbook unique, a déclaré Oppenheimer, c’est son accent particulier sur les immigrants. Les immigrants gagnent plus de 1,3 billion de dollars de salaires par an et leur pouvoir d’achat dépasse 900 milliards de dollars, selon les données citées par Remitly. Mais, selon l’entreprise, ils n’ont pas eu accès à des services financiers conçus pour eux.

Passbook ne nécessite pas de numéro de sécurité sociale pour s’inscrire. Remitly peut vérifier l’identité numériquement et accepte les formes d’identification qui incluent les numéros d’identification des contribuables individuels, les passeports et les documents émis par le gouvernement étranger tels que l’identification consulaire Matricula. Oppenheimer a déclaré qu’aucun autre produit bancaire numérique ne peut créer de comptes à l’aide de ces formes d’identification officielle.

Remise d’un montant de 135 millions de dollars d’actions et de dettes en juillet. Il est sur le point de rejoindre un groupe d’élite d’entreprises «licornes» de la région de Seattle. La startup emploie plus de 200 personnes à Seattle.