Explication de la fin originale de l’activité paranormale (et pourquoi elle a changé)

Le blockbuster massif d’Oren Peli a frappé, Activité paranormale, témoigne à quel point l’horreur peut très bien faire avec très peu et a duré comme l’une des franchises de séquences les plus effrayantes à ce jour. Cependant, la fin alternative préférée de Peli était beaucoup plus sombre, et Steven Spielberg a insisté pour changer la fin originale vers la fin de la production.

Pour prouver que les films d’horreur peuvent être extrêmement rentables avec des budgets très bas, Paranormal Activity a été réalisé pour seulement 15000 $, ce qui s’est transformé en un énorme brut de 193,4 millions de dollars au box-office. Cela a déclenché une franchise de longue date qui, bien que quelque peu répétitive dans les versements ultérieurs, a incité le public à revenir pour plus. En tant que l’une des premières réussites de Blumhouse Productions, qui était un studio prometteur à l’époque, Paranormal Activity est devenue la référence pour le sous-genre de séquences trouvées. Le réalisateur Oren Peli n’avait aucune expérience de réalisateur avant ce projet, il a acheté tout son matériel lui-même, le film a été le plus improvisé par les acteurs, très peu payés pour le projet, et pourtant c’est devenu un grand succès.

La fin du film a été très discutée après sa sortie initiale en raison de la conclusion choquante, mais Peli avait à l’origine d’autres idées sur la façon dont il voulait que son film se termine. Le changement aurait entraîné un résultat beaucoup plus sombre, et n’était pas la seule fin alternative proposée, mais finalement, le choix de Spielberg était celui qui a fait la coupe finale.

L’activité paranormale avait plusieurs fins alternatives, mais une en particulier se démarquait comme le favori personnel de Peli et était la plus difficile pour lui de se séparer. À cette fin, Katie (Katie Featherston) est retournée dans la chambre avec un couteau à la main et a été vue marcher d’avant en arrière après sa violente explosion dans la cuisine. Cela aurait duré deux jours consécutifs. Plus tard, Katie a reçu un appel de son amie qui s’inquiétait pour elle et pour Micah (qui était morte). Une fois Amber arrivée à la maison, à la recherche de Katie, elle a été effrayée par le démon qui possédait Katie et a été chassée. La police est arrivée plus tard et a trouvé le corps de Micah et Katie dans un état catatonique. Leur apparition a poussé Katie à sortir de sa transe et à engager une conversation intense avec la police, le couteau toujours à la main.

Une porte claquant a ajouté au comportement erratique de Katie, a incité la police à prendre des mesures immédiates et à la tuer avant de procéder à une enquête sur la maison. Ils ont trouvé la caméra toujours en marche et le film s’est terminé. Bien que cela empêcherait – vraisemblablement – Katie de revenir dans la franchise, cela ajouterait une clôture définitive au film, et c’était peut-être le problème en général. Les franchises d’horreur comme celles-ci ont tendance à s’appuyer fortement sur un cliffhanger ou une fin ouverte pour fixer le rythme des suites à l’avenir. L’activité paranormale aurait pu continuer sans cela, mais aurait dû fermer la porte à l’histoire de Micah et Katie – probablement pour de bon.

Après que le film a été repris par Paramount Pictures, Steven Spielberg a décidé qu’il n’aimait pas la fin originale de Peli et a proposé une fin différente à la place. Peli a reçu 4000 $ supplémentaires du studio pour tourner la nouvelle fin et apporter des modifications supplémentaires, car d’autres scènes ont également été modifiées et supprimées, à la demande de Paramount. Peli a déclaré dans diverses interviews qu’il maintenait toujours sa fin originale et la préférait à la version studio, mais s’était réchauffé à la fin choisie au fil du temps. Selon Peli, la fin originale de Activité paranormale n’a pas été aussi largement apprécié par le public, et la décision du studio est principalement venue d’un souci dont ils avaient besoin pour trouver une fin qui serait plus «universellement aimée».

