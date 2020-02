Explication de l’histoire du trajet suralimenté (et est-ce Canon?)

Quelle est l’histoire derrière le Rapide et furieux: suralimenté monter et est-il considéré comme canon? Le film original était un riff à budget modeste sur Point Break, le surf étant remplacé par les courses de rue. Le film a également été une vitrine pour Vin Diesel, qui a rapidement quitté la suite 2 Fast 2 Furious pour créer xXx à la place. La série semblait arriver à une conclusion naturelle avec la troisième entrée The Fast And The Furious: Tokyo Drift, qui était centrée sur une nouvelle distribution de personnages. Diesel a fait une petite apparition à la fin du film, ce qui a enthousiasmé les fans à propos de plus de suites.

La plupart des acteurs originaux se sont réunis pour Fast & Furious en 2009, mais la franchise a été cimentée par le succès de Fast Five. Cet épisode s’est éloigné des courses de rue et a présenté l’agent Hobbs de Dwayne Johnson, et la série est devenue un mastodonte à succès. Il a même reçu un spin-off avec Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw de 2019, qui a associé le personnage de Johnson à l’anti-héros de Jason Statham. La série reviendra avec le F9 de 2020, où Dom affrontera son mauvais frère Jakob (John Cena).

La série Fast & Furious s’est étendue aux jeux vidéo et aux séries de dessins animés Fast & Furious Spy Racers, et en 2015, elle est devenue un tour sous la forme de Fast & Furious: Supercharged à Universal Studios Hollywood. La configuration de la balade est simple, le tramway étant commandé par Hobbs dans un endroit sûr, car le mercenaire Owen Shaw (Luke Evans) et son équipe veulent qu’un témoin se cache dans le tram. Ce refuge se révèle être l’un des garages de Dom qui est chargé d’oeufs de Pâques franchisés, avec Roman et Letty parlant aux invités à leur entrée.

Le Fast & Furious: une course suralimentée qui voit l’agent du FBI Novak interrompre une fête organisée par Roman, qui est lorsque Dom, Letty et Hobbs font des apparitions – via un hologramme – et s’adressent aux invités du tramway. Un lance-flammes brandissant Shaw apparaît alors à l’arrière d’un camion, conduisant à une séquence de poursuite 3D immersive avec toutes sortes d’actions chaotiques, y compris Dom tenant un hélicoptère et Letty écrasant le véhicule de Shaw avec un crochet de construction. Le trajet se termine avec l’équipage félicitant les invités et les accueillant dans la famille.

La version Universal Studios Florida de Fast & Furious: Supercharged propose quelques ajustements, y compris les apparitions de la sœur de Dom, Mia (Jordana Brewster) et Tej (Ludacris), bien que l’histoire de base soit la même. Le canon de l’histoire de la course est-il donc? En un mot, non. C’est essentiellement une mixtape des tropes les plus reconnaissables de la franchise, mais la présence d’Owen Shaw exclut tout lien canon réel; le méchant a été placé dans le coma après Fast & Furious 6, qui selon Tej était la dernière fois qu’il a été rencontré. Les événements de Rapide et furieux: suralimenté n’ont jamais été mentionnés sous aucune forme dans les suites suivantes non plus, et compte tenu de la réaction globale mitigée à la conduite elle-même, cela pourrait être pour le mieux.

