Explication de l’inspiration dangereuse d’Eli Roth pour l’auberge

L’inspiration pour Eli Roth Hôtel à partir de 2005 provenait d’un site Web dangereux basé en Thaïlande, annonçant des “vacances pour meurtre”.

La deuxième fois que Roth occupe le siège du réalisateur pour un long métrage, après Cabin Fever en 2002, Hostel emmène les téléspectateurs dans un voyage très différent qui est tout aussi graphique que sa première entrée. Le film entoure Paxton et Josh, les meilleurs amis qui décident de faire un sac à dos à travers l’Europe après l’obtention du diplôme. Avec son camarade routard nouvellement lié d’amitié, Óli, les deux hommes parlent d’une auberge de jeunesse slovaque remplie de belles femmes que peu de touristes connaissent. Le groupe décide de changer ses plans et de se diriger vers la Slovaquie à la place. Quand ils arrivent, ils découvrent que l’auberge apparemment charmante est tout sauf. D’une certaine manière, Hostel est comme un jeu d’horreur de survie qui est presque impossible à gagner, et si quelqu’un le fait, il n’y a que de mauvaises fins. Le film met en vedette Jay Hernandez dans le rôle de Paxton, Derek Richardson dans le rôle de Josh et Eythor Gudjonsson dans le rôle d’Óli.

Le film a rapporté plus de 80 millions de dollars dans le monde avec un budget estimé à 4,8 millions de dollars. Il a depuis engendré deux suites, bien nommées Hostel: Part II et Hostel: Part III. La première suite ne s’est pas aussi bien déroulée au box-office par rapport à son prédécesseur, malgré un budget plus important, et l’entrée finale a été publiée directement sur DVD. Les deux suites sont utilisables et ajoutent plus d’humour que l’original.

À l’époque où Hostel était sorti en salles, dans une interview avec Dread Central, Roth a expliqué que l’idée originale venait d’une conversation qu’il avait eue avec Harry Knowles de Ain’t It Cool News. Les deux parlaient de choses étranges qu’ils ont vues sur Internet lorsque finalement, Knowles lui a envoyé un lien vers un site Web. Si quelqu’un a payé 10 000 $, le site Web a déclaré qu’il pourrait se rendre en Thaïlande et tirer sur quelqu’un à la tête dans une pièce privée. Roth explique en outre: “Le site a affirmé que la personne que vous tuiez s’était inscrite et qu’une partie de l’argent irait à leur famille parce qu’ils étaient tellement fauchés et qu’ils allaient mourir de toute façon. C’était pour vous donner le frisson de prendre une autre vie humaine. ”

Roth poursuit en disant que si le site était réel ou non, quelqu’un a pris le temps de le conceptualiser pour un type spécifique de personne. Il a imaginé une personne avec tellement d’argent que cela ne signifie rien pour eux. Ce type de personne serait une personne tellement engourdie par sa propre richesse, qu’elle envisagerait de chercher un frisson qu’elle ne peut pas obtenir du sexe, de l’alcool ou de la drogue; ils veulent pouvoir assassiner quelqu’un sans conséquences. C’est alors que l’idée derrière le site est devenue réalité pour lui, car il n’était pas difficile de croire qu’une telle personne existe.

Avant que l’idée du film lui-même ne soit née, Roth avait initialement l’intention de créer un documentaire sur le site Web lorsqu’il a découvert qu’il était bien réel, mais a décidé de ne pas le faire. Obtenir plus d’informations aurait nécessité une carte de crédit, et si les personnes derrière le site Web tuaient réellement des gens, Roth n’était pas trop disposé à donner ce genre d’informations personnelles.

L’inspiration de Hostel est étrangement réelle, prouvant que certaines histoires d’horreur ne sont pas fictives. Il puise dans les peurs réelles d’une certaine expérience lors d’un voyage à l’étranger et décrit ce qui pourrait très bien être le pire des scénarios. Hôtel est sorti à un moment où les films “torture-porn” jouissaient de beaucoup de lumière. De la déchirure de films d’horreur extrêmes français comme High Tension, Inside et Martyrs à la franchise apparemment sans fin de Saw, l’entrée de Roth a non seulement sa place, elle a prospéré.

