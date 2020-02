Explication de Locke et de la fin de clé de Netflix: Qu’est-ce qui s’est passé?

Locke and Key de Netflix ne suit pas exactement le même chemin que les bandes dessinées – comme nous l’avons déjà établi, il y a beaucoup de différences entre l’émission Netflix et les livres originaux. Et cela rend les deux derniers épisodes de la saison 1 encore plus excitants pour les lecteurs de bandes dessinées – même ceux qui pensent savoir ce qui va se passer seront probablement surpris à la fin.

Et c’est exactement ce dont nous sommes ici pour discuter – ce qui s’est passé à la fin de Locke et Key Season 1, et en quoi cela différait des bandes dessinées. Voici votre deuxième avertissement de spoiler: si vous n’avez pas terminé le spectacle et que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe à la fin, arrêtez de lire maintenant.

Toujours là? Génial. Allons-y.

Dans le dernier épisode de Locke et Key Season 1, les Lockes se battent avec les ombres de Dodge, finissant par l’emporter grâce à – de toutes choses – l’épée en plastique arc-en-ciel que Bode a maniée de manière comique toute la saison. Qui a vu ça venir?

Après avoir apparemment assommé Dodge, les Locke et leurs amis traînent son corps mou vers la grotte de la noyade, où ils imaginent d’ouvrir la porte noire à l’aide de la clé Omega et de la lancer. Alors qu’elle navigue dans cette dimension scintillante, elle a une réaction très peu semblable à Dodge, tendant la main à Tyler et l’appelant par son nom, avec ce qui semble être une véritable terreur sur son visage. Cela semble bien, cependant.

Ou pas! Comme le public le découvre bientôt, il y a toujours eu un autre joueur dans ce jeu: Gabe doux, innocent, gentil et mignon. Les looks peuvent être trompeurs lorsque vous avez des outils comme la clé d’identité, après tout. Et alors que Gabe s’éloigne sur son vélo et qu’un sourire narquois commence à apparaître sur son visage, notre perception de tout ce qui est arrivé avant s’écroule. À travers une série de nouveaux flashbacks sur des événements légèrement antérieurs, nous apprenons que Dodge a utilisé la clé d’identité pour lui faire ressembler Ellie, puis l’a assommée et l’a plantée à Keyhouse pendant un moment charnière. Dodge est ensuite sorti, s’est transformé en Gabe, est revenu et a aidé les Lockes à faire passer Ellie, qu’ils pensaient être Dodge, par la porte noire.

Gabe était Dodge et Dodge était Gabe depuis le début. Cela fait écho à une histoire tirée des bandes dessinées qui, pour les neuf premiers épisodes de la série, semblait que la version Netflix sautait simplement. Dans les livres, lorsque Dodge s’échappe du puits, elle utilise immédiatement la clé de genre (qui n’existe pas dans le spectacle) pour redevenir sa forme “naturelle”: celle du meilleur ami de Rendell, Lucas. Lucas se coupe les cheveux, obtient un étrange anneau à lèvres et s’attache immédiatement à Tyler et Kinsey. Sous le nom de Zack, il devient le meilleur ami de l’ancien et sort avec ce dernier, le tout pour les manipuler et lui confier les Keys. Bode ne le reconnaît pas du puits, mais plusieurs autres personnes le font – car il ressemble exactement à Lucas – et il doit faire beaucoup de meurtres pour garder sa couverture. Mais alors que nous, les lecteurs, savons qui il est, il faut beaucoup de temps aux Lockes pour comprendre.

La chose vraiment géniale que la torsion de Gabe a faite pour le spectacle est de préserver cette surprise un peu plus longtemps afin qu’elle puisse être révélée aux téléspectateurs. Dans les saisons à venir, nous aurons cette tension de savoir que l’ami de Lockes est en fait Dodge déguisé, alors qu’ils sont totalement dans le noir. Cela a juste pris un peu plus de temps pour arriver à ce point, et a fini par être beaucoup plus choquant.

De plus, l’émission a eu une dernière surprise pour les téléspectateurs: lorsque le gang a ouvert la porte noire, Eden a été frappé d’une “balle rougeoyante” et infecté de la même chose qui avait attrapé Lucas toutes ces années plus tôt. Ce fut une autre énorme surprise pour les fans existants – rien de semblable ne s’est produit dans les livres, en particulier pas si tôt dans l’histoire. Et Eden n’existe même pas dans la matière source.

Qu’est-ce que tout cela veut dire? La saison 2 va être allumée. Les Locke pensent qu’ils ont vaincu Dodge, mais nous savons mieux. Cela va créer beaucoup de tension et un drame intense lorsque Tyler, Kinsey et Bode se rendront compte qu’ils ne sont pas encore hors de danger, en particulier maintenant que Dodge aura de l’aide. De plus, il reste encore beaucoup de clés qu’ils n’ont pas encore découvert. Nous ne pouvons pas attendre.

