Explication de Star Wars: The Rise Of Skywalker Ending

Enfin, la saga Skywalker a atteint sa conclusion – pour le moment du moins. Star Wars: The Rise of Skywalker est dans les théâtres et les fans ont l'occasion de voir comment le réalisateur JJ Abrams a résumé une longue histoire qui a été lancée par George Lucas il y a 42 ans. Dans la critique de GameSpot sur The Rise of Skywalker, Michael Rougeau a écrit à propos du film: "Il ne devrait jamais être aussi clair pour le public que quelque chose dans le processus de tournage a si mal tourné – que les personnes qui ont réalisé le premier film d'une trilogie semblent n'a pas pris la peine d'esquisser un plan pour les deuxième et troisième, et que les réalisateurs des films avaient des visions pour l'avenir de la série qui étaient si fondamentalement en désaccord. "

Mais comment ça finit? Avec tant d'enjeux – et tant de personnages à conclure – The Rise of Skywalker avait beaucoup de terrain à couvrir. Avertissement: Ce qui suit contient des spoilers majeurs pour Star Wars: The Rise of Skywalker. Si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas de rebondissements, de tours ou de surprises gâtés pour vous, faites le truc intelligent et détournez le regard maintenant. Ce n'est pas l'histoire que vous recherchez.

Si vous voulez savoir comment chaque personnage principal du film a terminé ses histoires individuelles dans The Rise of Skywalker, nous avons ce qu'il vous faut. Quant à la fin du film lui-même, il y a pas mal de choses à déballer. Les grands traits sont que le Premier Ordre et les Sith ont finalement été vaincus par Rey, qui s'est avéré être la petite-fille de l'empereur Palpatine.

Lors d'une dernière confrontation dans le temple Sith sur la planète Exegol, Rey a utilisé à la fois le sabre laser de Luke (son premier, qui appartenait à l'origine à Anakin), ainsi que celui de Leia – car il a été révélé qu'elle avait également été formée pour être un Jedi – pour dévier La foudre de la Force de Palpatine, lui tirant dessus en retour. En le détruisant, cependant, elle a sacrifié sa propre énergie vitale et est morte.

Cela n'a pas duré longtemps, naturellement. Après avoir jeté son surnom Kylo Ren et le côté obscur de la Force, Ben Solo est venu à son aide et a utilisé leur connexion par le biais de la Force – que ce film a décidé d'appeler une "dyade de Force" – pour lui donner l'énergie de sa vie. Elle se réveilla assez longtemps pour l'embrasser, avant qu'il ne s'agenouille et ne meure.

Ainsi s'est terminée la bataille des Jedi et des Sith jusqu'à la prochaine sortie d'un film sur les Jedi combattant les Sith. La montée de Skywalker ne s'est pas arrêtée là, cependant. Après la mort de Palpatine et la destruction du temple Sith, Poe Dameron a ordonné à la résistance et à ses alliés d'éliminer l'armada de destroyers stellaires que l'empereur avait créés, mettant ainsi définitivement fin au Premier Ordre.

Après la bataille d'Exegol, la résistance a célébré dans leur camp forestier, car tout le monde s'est rendu compte qu'ils avaient en quelque sorte gagné la guerre. C'est la dernière fois que nous voyons la plupart des personnages principaux de la franchise. C'est Rey seul qui fait partie de la scène finale du film.

Quelque temps après la bataille et la célébration, elle s'est retrouvée à la ferme d'humidité où Luke Skywalker a grandi à Tatooine. Là, dans le sable, elle a enterré les sabres laser de Luke et Leia – ses mentors – apaisant leurs esprits. Elle a également révélé son propre sabre laser, propulsé par un cristal Kyber jaune. Il est clair que Rey n'abandonne pas le chemin des Jedi.

À ce moment-là, une femme est passée, demandant qui elle était. Rey a offert une réponse simple comme les deux derniers mots de la saga Skywalker. "Rey Skywalker," dit-elle à l'étranger.

Avec ce moment, Skywalker a officiellement augmenté. Bien que la lignée de Rey puisse avoir un lien étroit avec le côté obscur de la Force, elle choisit de s'aligner avec ceux qui lui ont enseigné la Force en premier lieu – les jumeaux Skywalker.

Maintenant que vous avez pu regarder Star Wars: The Rise of Skywalker, n'oubliez pas de consulter notre compilation massive d'oeufs de Pâques du film, ainsi qu'un aperçu du dernier épisode de The Mandalorian – le live -action Star Wars TV show sur Disney +.

