Explication des 10 références les plus obscures de la première saison

Le dialogue de Supernatural regorge de références à la culture pop. Les nombreux pseudonymes que les frères Winchester utilisent au cours de leurs enquêtes sont reconnaissables en tant que duos célèbres de grands classiques, et ils attribuent leur connaissance approfondie des films et de la télévision populaires aux chaînes câblées continues des motel de leur enfance.

CONNEXES: Surnaturel: 10 citations de Castiel auxquelles nous pouvons tous nous lier

Alors que les sujets fréquemment référencés, comme Led Zeppelin et The Exorcist, peuvent être facilement reconnaissables, qu’en est-il de ceux qui ne sont pas aussi emblématiques? Pour toutes les productions classiques auxquelles ils font référence, il y en a plusieurs qui ne sont pas aussi largement connus que les fans ont peut-être manqué. Voici quelques lignes qui nous font ressentir comment Castiel fait quand il dit: «Je ne comprends pas cette référence.

10 Délivrance

Le film Deliverance, tout en étant antérieur au pilote Supernatural de plus de 30 ans, est considéré par beaucoup comme un classique. La saison 1 seule fait référence au film en 2 épisodes distincts. Dans le pilote, Dean est attrapé par le shérif de Jéricho, qui essaie de lui dire dans quels ennuis il s’est mis, à quoi Dean répond par: “Nous parlons de problèmes de nature délictuelle ou de problèmes de” cri comme un porc “?” Il s’agit d’une référence à une phrase parlée dans la scène où le personnage Bobby est violé par les habitants qui traquent son groupe d’amis. Le film est également référencé plus d’une fois dans “The Benders”, car l’épisode présente des méchants similaires à ceux du film.

9 L’homme invisible

Dans l’épisode “Hook Man”, les frères Winchester ont lu un article sur un incident où le seul témoin d’un meurtre mystérieux a décrit l’attaquant comme invisible. Sam fait référence à The Invisible Man, un roman de 1897 de H.G. Wells, qui partage le genre d’horreur de science-fiction de Supernatural. L’histoire suit Griffin, un scientifique qui découvre le secret de l’invisibilité mais est incapable de le renverser et commence à commettre des crimes en utilisant le pouvoir.

En 1933, Universal a produit un film basé sur le roman, mais l’adaptation cinématographique la plus récente du livre met en vedette Elizabeth Moss et Oliver Jackson-Cohen et devrait sortir en février 2020.

8 Willard

Quand ils découvrent que les citadins sont tués par des insectes dans l’épisode “Bugs”, Sam et Dean établissent des parallèles entre les événements et les capacités du personnage de Bruce Davidson dans le film de 1971, Willard. Le film dépeint son personnage principal comme un paria social qui se lie d’amitié avec des rats dans sa maison et les utilise pour tuer des gens.

CONNEXES: Supernatural: Les 10 scènes les plus effrayantes de la saison 1, classées

Le film avait des statistiques relativement élevées au box-office, mais à la même époque, il a été produit, des thrillers classiques comme Jaws, Dirty Harry et, oui, Deliverance étaient également sortis, donc Willard était naturellement moins populaire et n’a pas gardé la haute estime de ses compagnons au fil des ans.

7 Le singe

The Shining a été référencé d’innombrables fois dans le cinéma et la télévision, y compris Supernatural à plusieurs reprises. C’est un roman et un film bien connus et qui ne sont en aucun cas obscurs. L’épisode “Home” présente un exemple de l’hommage de la série au classique de Stephen King, mais il fait également référence à une histoire moins connue de lui.

L’épisode présente un singe jouet qui frappe des cymbales lorsque la hantise de la maison Lawrence commence. L’élément ressemble à l’élément de titre de The Monkey, une nouvelle également de Stephen King dans laquelle chaque coup des cymbales du jouet indique une mort.

6 Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu

La ligne de Meg dans “Shadow” la ramène aux temps anciens (nous parlons des années avant JC). Ce n’est peut-être pas la première fois que vous entendez quelqu’un faire l’annonce: «Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu», mais vous ne savez peut-être pas d’où vient la ligne.

Initialement écrit dans sa version latine, “veni, vidi, vici”, il aurait été utilisé dans une lettre de Jules César au gouvernement romain. Les circonstances exactes entourant la lettre sont devenues quelque peu indiscernables au fil du temps, mais les historiens ont établi que César a mené une armée d’environ 20000 dans la bataille de Zela et a facilement conquis le royaume de Pontus, dans le domaine de la Turquie moderne.

5 John Edward

Les Ghostfacers, qui se tiennent en haute estime en tant qu’observateurs du surnaturel, peuvent être entendus se comparant à une flopée de héros paranormaux, comme le personnage principal de Buffy the Vampire Slayer, par exemple. Dans “Hell House”, Ed convainc Harry de poursuivre ses recherches dans la maison hantée de Murdoch en lui rappelant que John Edward irait enquêter. Ici, ils font référence à un médium de la télévision qui a eu une émission au début des années 00 sur SyFy (connue alors sous le nom de Sci-Fi Channel). Le psychique présumé, cependant, a été largement discrédité comme une fraude par ses pairs et les scientifiques.

4 LexisNexis

Dans “Something Wicked”, Sam mentionne avoir effectué une recherche de tout ce qui concerne les monstres en ville en utilisant LexisNexis. Cela a peut-être dépassé la tête d’une partie de l’auditoire, à savoir la partie plus jeune, mais le service agit comme un moteur de recherche pour les documents publics et la recherche juridique, un précurseur de sites comme Google, un peu comme son cousin plus âgé.

La société a été fondée en 1970, ce qui est incroyable étant donné que les ordinateurs n’ont évolué que pour ressembler à des PC tels que nous les connaissons au cours de la décennie précédente. LexisNexis continue d’être une ressource de premier plan pour les documents d’information et de recevoir plusieurs récompenses pour leurs services.

3 Nigel Tufnel

Dans “Asylum”, Dean utilise le nom comme l’un de ses nombreux pseudonymes rock, mais même pour un fan de rock classique modérément bien lu, cela peut sembler étranger. En effet, le rockeur et le groupe dans lequel il a joué de la guitare principale, Spinal Tap, sont fictifs.

Le groupe a fait ses débuts en 1979 (la même année que la naissance de Dean) dans le cadre d’une parodie de l’émission télévisée de Rob Reiner. Joué par Christopher Guest, Tufnel connaîtra le succès avec le “groupe”, qui continuera à faire faire un faux documentaire à leur sujet en 1984.

2 Les Munsters

En ce qui concerne leur famille de chasseurs de monstres, Sam se retrouve souvent l’homme étrange. Alors que son frère et son père ne pensaient qu’à retrouver les choses qui se bousculent dans la nuit, Sam avait des aspirations d’aller à l’école et d’avoir une vie normale. Dans “Bugs”, Dean compare le dilemme de son frère à celui de “la nana blonde dans The Munsters”.

CONNEXES: 10 choses que vous ne saviez pas sur les Munsters

Il fait référence au personnage de Marilyn Munster, le seul membre humain d’une famille de monstres dans la sitcom des années 1960. Comme Sam, elle est “normale” partout mais dans sa propre maison, et cet élément de leurs deux personnages s’avère être une grande partie de leurs histoires.

1 primitif américain

“Un bel exemple d’American Primitive, n’est-ce pas?” dit la fille d’une collectionneuse d’art, Sarah Blake, du tableau que Sam et Dean regardent. «Je dirais que c’est plus Grand Wood que Grandma Moses», répond Sam. “Mais tu le savais. Tu voulais juste voir si je le savais.” Ainsi va la scène de la maison de vente aux enchères de l’épisode sur le thème de l’art “Provenance”, où les frères décrochent une peinture hantée.

À moins que vous ne vous souveniez de quoi que ce soit de vos cours d’histoire de l’art au collège, vous avez probablement oublié que Grant Wood était un peintre connu pour le gothique américain. Grand-mère Moïse, d’autre part, était une artiste folklorique qui a créé des œuvres de primitivisme du XIXe siècle.

SUIVANT: Supernatural: Les 10 meilleurs épisodes de la première saison, selon IMDb

Prochain

The Big Bang Theory: 5 personnages qui ont eu des fins convenables (et 5 qui méritaient plus)