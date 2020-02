Explication des différences entre les coupes et les coupes théâtrales du directeur du docteur Sleep

Les fans de l’année dernière Docteur sommeil ont sans aucun doute entendu que Mike Flanagan vient de sortir sa propre coupe de réalisateur. Flanagan a ajouté environ 30 minutes de plus de contenu au film existant, le faisant passer à une durée de trois heures.

Doctor Sleep est basé sur le roman du même nom de Stephen King. C’est la suite du roman emblématique de King, The Shining. Le docteur Sleep suit un adulte Danny Torrance (Ewan McGregor), qui souffre d’alcoolisme comme son père, essayant d’échapper à son éclat. Finalement, une fille avec un éclat encore plus puissant que son nom Abra (Kyliegh Curran) trouve Dan. Ils travaillent ensemble pour arrêter The True Knot, un culte puissant dirigé par la menaçante Rose the Hat (Rebecca Ferguson), qui traque ceux qui ont l’éclat afin de le leur enlever.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Docteur Sleep: Pourquoi Stephen King a écrit une suite brillante

Bien que ce soit un film très respecté, il est bien connu que The Shining de Stanley Kubrick différait considérablement à certains égards de la source d’origine. Avec Doctor Sleep, Flanagan a entrepris de créer une suite qui honorerait les deux versions de l’histoire. Avec la coupe de son réalisateur, Flanagan décide de renforcer les histoires de ses trois personnages principaux – Danny, Abra et Rose the Hat.

Docteur Sleep: Version théâtrale vs Director’s Cut

Lorsque Dan Torrance est introduit dans la coupe théâtrale, il a vraiment touché le fond. Il boit trop, fait trop la fête et couche avec des inconnus. La coupe du réalisateur va un peu plus loin pour ramener chez lui jusqu’où il est vraiment allé. Flanagan élargit la scène où Dan se réveille dans un lit de femme étrange. Il tente de partir tranquillement le matin et de prendre l’argent de son portefeuille en sortant. Sa conscience prend le dessus sur lui quand il voit le jeune enfant de la femme. Dans la nouvelle scène, Dan parle brièvement au garçon. Plus tard dans la coupe du réalisateur, il lutte avec sa honte de ce matin. Des moments comme celui-ci démontrent la motivation de Dan pour son sacrifice rédempteur à la fin du film.

L’histoire d’Abra est également développée. La coupe théâtrale du Docteur Sleep effleure la famille d’Abra par souci de complot. Mais la coupure du réalisateur étoffe la relation d’Abra avec ses parents. Un flashback montre une jeune Abra jouant du piano dans sa maison familiale, tout en donnant à Abra plus de scènes avec son père. Ce dernier est important de montrer une figure paternelle positive, contrairement à Jack Torrance dans The Shining.

La coupe du réalisateur vise également à faire monter la peur avec The True Knot. Au début du film, Rose le chapeau attire une petite fille avec l’éclat. Son destin est impliqué dans la coupe théâtrale, mais montré plus clairement dans la coupe du réalisateur. Flanagan s’étend même sur la mort déjà brutale de Baseball Boy (Jacob Tremblay). Et sachant de quoi le culte est capable, la décision de Flanagan de plonger davantage dans le plan de The True Knot pour capturer Abra dans la coupe du réalisateur rend le groupe vraiment terrifiant.

La coupe du réalisateur de Doctor Sleep ajoute une poignée d’autres petits détails en cours de route, comme de nouvelles cartes de titre. Mais ce sont les éléments plus larges de l’expansion des histoires de Dan, Abra et The True Knot qui font Docteur sommeil la mise en scène du réalisateur est meilleure que la version théâtrale.

Plus: Docteur Sleep Box Office: la suite brillante ne méritait pas de bombarder

Mark Ruffalo détaille Marvel Confrontation après une fuite de Thor: ouverture de Ragnarok

A propos de l’auteur

Brynne est une passionnée de films originaires de Chicago. Depuis qu’elle a découvert “The Ring” à l’âge de 13 ans, elle a eu une histoire d’amour légèrement sadique avec les films d’horreur. Tweetez-lui vos recommandations de films d’horreur @brynneramella. S’il vous plaît – elle manque de films à regarder.

En savoir plus sur Brynne Ramella