Explication des différences entre NieR Replicant et Gestalt | .

Pour coïncider avec le 10e anniversaire de NieR Square Enix a annoncé un remasterisation de NieR Replicant. Malgré le sous-titre absurde, NieR Replicant pourrait confondre certains fans, car le jeu ne s’appelait pas ainsi lors de sa sortie en Occident.

NieR avait en fait deux versions différentes au Japon; Replicant qui était une exclusivité PS3, et Gestalt qui était une exclusivité Xbox 360. Aux États-Unis, cependant, seul Gestalt a été publié et il était simplement intitulé NieR.

Le remasterisateur à venir est spécifiquement NeiR Replicant, et il rassemble la même équipe qui a travaillé sur le NieR: Automata, acclamé par la critique. Pour ceux qui se demandent quelles pourraient être les différences dans Replicant, voici une explication de tout.

En toute honnêteté, les différences entre NieR Replicant et Gestalt sont assez mineures. La principale différence est liée au personnage principal, nommé NieR, et à leur relation avec Yonah. Dans Replicant Nier est un jeune adolescent et Yonah est sa soeur, mais dans Gestalt Nier est une quarantaine avec une fille nommée Yonah. Le récit principal du jeu reste le même, mais certains dialogues sont modifiés en fonction des différences entre les deux Nier. La relation entre Nier et Yonah est totalement différente, mais il n’y a pas de changements massifs.

En dehors des différents personnages principaux, les deux versions de NieR sont pratiquement le même jeu. La seule autre différence est que chaque version a quelques pistes de musique uniques, ce qui rend la bande sonore de Replicant plus ambiante et éthérée, tandis que Gestalt est plus direct.

Alors que les deux versions de NieR sont sorties au Japon, Square Enix a opté pour la version Gestalt aux États-Unis. À l’époque, Square Enix pensait que l’esthétique de la Gestalt plairait beaucoup plus. Le public occidental était plus susceptible de vivre une relation père-fille qu’une relation frère-sœur, du moins dans leur esprit. Cela est également représenté dans les conceptions des personnages, Nier de Gestalt étant un héros buff hyper-masculin, tandis que Replicant a un jeune homme efféminé.

Parce que NieR est un JRPG de niche, cela ne valait tout simplement pas la peine d’apporter une autre version du jeu en Occident, alors que l’autre était déjà disponible. Bien sûr, les temps ont changé et les JRPG de niche sont plus populaires que jamais. Même la suite de NieR, Automata, s’est vendue à plus de 4 millions d’exemplaires à ce jour. Maintenant l’original NieR Replicant peut s’appuyer sur le succès d’Automata et avoir la chance qu’il n’avait pas auparavant.

