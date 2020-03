Explication des séquences supprimées (et manquantes) d’Horizon

Horizon de l’événementLa coupe théâtrale a été fortement réduite par rapport à la vision originale du réalisateur, et voici ce qui a été perdu pour les fans en cours de route. L’une des tristes réalités de travailler au sein du système des studios hollywoodiens est que les producteurs et le studio sont plus susceptibles d’obtenir la coupe finale d’un film que le réalisateur. Cela n’a pas vraiment de sens, car le réalisateur est souvent blâmé pour l’échec de son film, ou félicité pour son succès. En fin de compte, les personnes qui financent le projet ont généralement le dernier mot sur leur personnel créatif.

Cela a conduit à de nombreux cas au cours des années de coupes finales que le directeur a fini par haïr, et dans certains cas, même à désavouer publiquement. D’un autre côté, cela conduit parfois les producteurs et les studios à réaliser qu’ils ont fait une erreur et à accepter de sortir un film sous la forme initialement prévue par le réalisateur. Souvent, cela se révèle trop peu, trop tard, mais d’autres fois, cela conduit à une réévaluation d’un film initialement détesté. Event Horizon, réalisé par Paul W.S. Anderson, est un cas où la suppression d’une coupure de réalisateur serait certainement justifiée.

Un flop critique et commercial lors de sa sortie en 1997, Event Horizon a depuis gagné un large culte. Anderson a parlé à plusieurs reprises de sa coupe de réalisateur beaucoup plus longue, voire plus gorier, et les fans aimeraient la voir, mais malheureusement, il est peu probable qu’elle se concrétise. Selon Anderson, la coupe originale d’Event Horizon durait 2 heures et 10 minutes. C’est plus de 30 minutes de plus que la coupe théâtrale du film. Malheureusement, la plupart des éléments originaux du film pour cette séquence coupée ont été perdus, car apparemment Paramount ne se souciait pas de le stocker correctement, une décision qu’Anderson a regrettée une fois que le film est devenu plus populaire. Voici ce que nous savons avoir été coupé.

Le Dr Weir reçoit des informations sur le retour d’Event Horizon

Cette scène, à laquelle il manque certains effets spéciaux, apparaît dans son intégralité sur la version vidéo maison de l’édition spéciale d’Event Horizon. C’est entièrement révélateur, et voit le Dr Weir (Sam Neill) recevoir un briefing sur le retour soudain du navire, puis exiger de poursuivre la mission pour le récupérer. Une partie du dialogue qui en est ressorti a fait partie des bandes-annonces du film. Les fans purs et durs trouveront cela intéressant, mais le film fini reprend la plupart des mêmes informations.

Le capitaine Miller fait une découverte inquiétante

L’une des scènes supprimées d’Event Horizon ayant survécu, bien que sous une forme incomplète, cette courte extension voit le capitaine Miller (Laurence Fishburne) faire une découverte dérangeante et horrible lors de l’exploration initiale du navire. Flottant à travers un couloir est une dent humaine, avec une gencive partielle attachée. On suppose qu’il a été arraché lorsque l’équipe originale d’Event Horizon a été massacrée en enfer.

“Orgie sanguine” prolongée de la mort de l’équipage Horizon

La scène la plus tristement célèbre d’Event Horizon est celle où Miller et la société consultent le journal de bord du navire, qui montre l’équipage abattu et torturé de manière extrêmement graphique et souvent sexuelle. Regardé image par image, les images montrées dans le film final sont déjà sérieusement tordues, mais la coupe du réalisateur d’origine était encore plus méchante, au point que lorsqu’elle a été projetée pour les cadres de Paramount, Anderson a reçu des réactions choquées et scandalisées. Pour donner une idée des coupures, Anderson a en fait engagé des stars de cinéma adultes pour simuler une partie de la violence sexuelle. Non pas que tout le matériel coupé était sexuel. Certains ne comprenaient que des plaisanteries comme le retrait forcé des dents, le cannibalisme et les jambes cassées.

Spider Weir

Vers la fin de Event Horizon, un réservoir cryodormé se remplit de sang puis explose, libérant un torrent de sang qui semble être un hommage clair à The Shining. Une brève extension de cette séquence voit Sam Neill, maintenant sous la forme finale nue et cénobite qu’il arbore également lors de la confrontation finale avec Miller, descendre une échelle comme une araignée. C’est vraiment effrayant et troublant, et n’aurait certainement jamais dû être coupé.

Confrontation prolongée de Burning Man et fin de l’enfer

La scène de bataille finale entre Miller et Weir a vu à l’origine Miller se battre avec l’homme brûlant qui le hante pendant le film, un membre de l’équipage qu’il a été contraint de laisser mourir lors d’une mission précédente. Il y avait aussi une trame de fond supplémentaire plus tôt dans le film qui aurait élargi le traumatisme que Miller a eu de cet incident. Cependant, le public des tests n’a pas aimé l’apogée, il a donc été changé pour que Miller combatte une version démoniaque de Weir. La partie de la fin où Weir oblige Miller à vivre des visions de son équipage souffrant en enfer était également beaucoup plus graphique.

Plus de peurs impliquant l’épouse morte de Weir

Dans la dernière coupe d’Event Horizon, l’épouse décédée du Dr Weir, Claire, lui apparaît plusieurs fois, notamment en reconstituant violemment son propre suicide. La version originale d’Event Horizon avait une version beaucoup plus graphique et sanglante de la scène du suicide, ainsi qu’une peur supplémentaire dans laquelle Weir hallucine que Justin – après avoir été sauvé d’une horrible mort de décompression – se transforme en Claire.

Découverte étendue du cadavre de D.J. par Miller

Comme si D.J. (Jason Isaacs) se faire disséquer par Weir n’était pas assez dégoûtant dans la coupe théâtrale, Event Horizon comportait à l’origine une scène étendue dans laquelle le capitaine Miller découvre le corps mutilé de son ami et collègue, des tripes éparpillées partout et un air de terreur sur son visage. Un morceau antérieur de matériel supprimé aurait vu D.J. exprimer qu’une telle mort était sa plus grande peur, ajoutant plus à son arc de caractère.

Autres ajouts spécifiques aux petits caractères

En plus des scènes ci-dessus, Horizon de l’événementLa coupe plus longue comprend également diverses autres petites extensions et bits supprimés qui servent à étoffer les personnages. D’une part, l’amitié entre Justin et Cooper était plus établie, tout comme la peur de Cooper de perdre quelqu’un près de lui, rendant la tentative de suicide de Justin par décompression plus poignante. Il a également été révélé que Justin souhaitait vivement partir en mission et était fasciné par l’Event Horizon, expliquant pourquoi il s’approchait si facilement de la passerelle dans la salle de gravitation. La relation entre Miller et Starck a également été élargie, présentant une attraction éventuellement romantique entre eux. Enfin, la scène où Peters hallucine son fils avec des jambes couvertes d’asticots était à l’origine plus longue et plus bouleversante.

