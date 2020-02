Explication des squibs dans le monde magique

Les squibs étaient des membres reconnus de la communauté sorcière du Harry Potter série, mais leur histoire n’a jamais été profondément divulguée. Les êtres non magiques étaient présents dans les livres de J.K. Rowling ainsi que les adaptations du film, et ils étaient souvent confondus avec les moldus traditionnels. Voici une explication des Squibs et comment ils diffèrent des Moldus.

Un Squib, également appelé «né de sorcier», était un humain né d’au moins un parent sorcier, mais n’a pas hérité de capacités magiques. Les enfants nés dans le monde sorcier ne montraient aucune tendance à être une sorcière ou un sorcier jusqu’à l’âge de sept ans au moins, donc être un Squib ne serait pas révélé avant cette période. Les squibs étaient rares, mais il y en avait plusieurs qui sont devenus des personnalités de la franchise Harry Potter.

Même s’il n’y avait pas beaucoup de Squibs dans l’histoire du monde sorcier, les réceptions entourant leur existence différaient d’une famille à l’autre. Certains sang purs comme la famille Black étaient connus pour renier un membre de la famille s’ils étaient un Squib. Selon l’histoire de la franchise, il y a eu une fois des marches de Squibs Rights, mais elles ont été accueillies par des émeutes de sang-pur. D’autres ont envoyé tranquillement leur enfant Squib dans des écoles moldues pour vivre une vie normale loin des critiques. Il y avait quelques Squibs qui sont restés dans la communauté des sorciers et ont trouvé d’autres opportunités qui n’impliquaient pas l’utilisation de la magie. Le Squib le plus mémorable dans cette situation était Argus Filch, que les fans connaissaient très bien depuis qu’il était le gardien de longue date de Poudlard. Bien qu’ils partagent des qualités avec les Moldus, il y avait une grande différence en ce qui concerne les Squibs et la magie.

Comment les squibs sont différents des moldus dans Harry Potter

Être Moldu dans le monde de Harry Potter signifiait que les objets magiques et certains endroits ne pouvaient pas être vus. Les squibs, d’autre part, pouvaient voir tout ce qu’une sorcière ou un sorcier pouvait voir, c’est pourquoi Filch, un squib bien connu, pouvait travailler comme gardien à Poudlard. Les squibs étaient également bien conscients des événements et des conflits dans le monde magique par rapport aux Moldus ordinaires. Il est également important de noter que les sorcières ou sorciers nés de moldus sont des descendants de Squibs qui ont épousé une fois un Moldu dans le passé.

Mis à part Filch, il y avait plusieurs autres squibs notables dans le Harry Potter séries. Selon certaines rumeurs, Neville Londubat et la sœur d’Albus Dumbledore, Ariana, seraient des Squibs à un moment donné de leur vie, mais cela s’est avéré faux. Dumbledore a cependant embauché un Squib nommé pour surveiller Harry pendant son enfance quand il vivait avec la famille Dursley. Arabella, qui était également membre de l’Ordre du Phénix, vivait à proximité et gardait même Harry. Parmi les autres squibs confirmés, mentionnons les deux sœurs aînées de Gilderoy Lockhart, les sept fils de Thaddeus Thurkell et Martha Steward II, la fille des fondateurs de l’École de sorcellerie et de sorcellerie Ilvermorny.

