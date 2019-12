Explication du mème "Grenouille dans la bouche" de Tom Holland | Screen Rant

Voici ce que Tom Holland Le mème "Frog In Mouth" est tout au sujet. L'acteur britannique Tom Holland est devenu célèbre en jouant Peter Parker et son super-héros alter ego Spider-Man dans Marvel Cinematic Universe. Il a fait ses débuts Spider-Man dans Captain America: Civil War avant de jouer dans les films autonomes Spider-Man Homecoming et Far From Home. Un troisième film autonome Spider-Man devrait sortir en 2021, mais la Hollande a un calendrier chargé entre-temps, avec une poignée de films en première en 2020, y compris The Devil All The Time et la science-fiction Chaos Walking.

Dire que la star de Tom Holland est à la hausse est un euphémisme. Mais ces jours-ci, un acteur n'est pas vraiment célèbre jusqu'à ce qu'il soit transformé en mème, et Holland a obtenu cet honneur douteux en 2017 lorsqu'il est devenu le sujet du mème «Frog In Mouth». Le mème a commencé lorsque l'utilisateur de Tumblr opossume a publié un article indiquant: «ok tom holland est mignon et tout, mais il a constamment l'air de cacher une grenouille dans sa bouche et il saute inconfortablement là-dedans mais il ne peut pas ouvrir la bouche ou le les grenouilles vont s'échapper. »Un autre utilisateur de Tumblr passant par la poignée de viande de fruits a ensuite re-blogué le post avec quelques photos de Tom Holland qui illustraient le point de vue d'Opossume.

Bien qu'il soit vrai que la moue en acier bleu de Tom Holland ressemble à quelqu'un qui passe une grenouille dans la bouche, tout le monde n'a pas été amusé et certains fans de Holland ont interprété le mème "Frog In Mouth" comme un coup à son apparence physique. Holland lui-même, cependant, a trouvé le mème drôle et l'a abordé sur Instagram en publiant les observations originales de l'opposume et de la viande de fruits avec la légende: «C'est hilarant. Je peux confirmer que les rumeurs sont vraies. »

Le mème de Tom Holland "Frog In Mouth" ne s'est pas arrêté là non plus. Il a pris une vie propre avec des gens ajoutant à la théorie que non seulement la Hollande cachait une grenouille dans sa bouche, mais que l'amphibien s'appelait «Dave». Le mème est devenu encore plus élaboré lorsqu'une entrée de trivia IMDb est arrivée à la lumière qui a dit que James Franco a plaisanté sur les caractéristiques de grenouille de Tobey Maguire sur le tournage du film Spider-Man de 2002, et les gens ont théorisé de manière hilarante que la grenouille dans la bouche de Hollande n'était autre que Maguire lui-même.

"Frog In Mouth" n'est pas le seul mème dont Tom Holland s'est trouvé l'objet depuis qu'il a commencé à jouer à Spider-Man. Une photo des coulisses de l'ensemble de Spider-Man: loin de chez soi a inspiré un mème drôle de Spider-Mansplaining, et une tonne de mèmes ont fait surface à la suite de la nouvelle rétractée depuis que Spider-Man quittait le MCU. Avec la sortie de Spider-Man 3 juste à côté, attendez-vous à bien plus Tom Holland memes à venir.

