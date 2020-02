Exploiter les données pourrait être la clé du succès de l’entreprise, déclare le PDG d’Oracle

Selon le PDG d’Oracle Safra Katz, l’adoption des dernières avancées technologiques en matière de données et de cloud peut placer votre entreprise au sommet de la hiérarchie.

S’exprimant lors de l’événement Oracle OpenWorld Europe de la société, Katz a déclaré que des avancées technologiques majeures ont permis à la société de mettre ses clients au courant des nouveaux systèmes le plus rapidement possible.

“Bien que toutes les transformations commencent, la transformation la plus vraie ne se termine jamais”, a-t-elle déclaré. «À mesure que de nouvelles technologies deviennent disponibles, elles permettent aux entreprises de les intégrer et de les exploiter pour une plus grande force, une meilleure compréhension des clients et de meilleures décisions financières et des employés.»

Succès du cloud Oracle

Katz a souligné que la transformation numérique reste un élément crucial pour les entreprises de toutes tailles, quel que soit leur secteur d’activité.

Oracle, a-t-elle noté, était à l’avant-garde de l’exploitation du potentiel du cloud, reconstruisant toute sa gamme de produits il y a 20 ans en prévision des changements technologiques du cloud.

“Nous sommes dans une position où … nous nous sentons comme un succès du jour au lendemain pendant 15 ans”, a déclaré Katz. “Nous avons dû changer toute notre entreprise pour le cloud … c’est maintenant notre travail de vous servir, nous construisons donc nos systèmes en sachant que nous les ferons fonctionner pour vous.”

Katz a également parlé des nombreux avantages offerts aux clients Oracle Cloud, notamment des mises à jour de ses services tous les 90 jours.

«Si vous n’obtenez pas de nouvelles mises à jour tous les 90 jours, vous n’êtes pas vraiment dans le cloud», a-t-elle noté. “Nous avons accéléré le temps … des choses qui prendraient des semaines, prennent maintenant une heure.”

«Notre véritable mission est de vous faire bénéficier de ces services, afin que vous puissiez consacrer votre temps à ce qui vous rend meilleur», a-t-elle conclu.