ExpressVPN sera désormais préinstallé sur tous les ordinateurs portables Dynabook

ExpressVPN et Dynabook ont ​​annoncé un nouveau partenariat mondial dans le but de fournir à tous les utilisateurs du fabricant de PC une protection Internet accrue sur leurs appareils.

Dans le cadre de ce partenariat, Dynabook préinstallera ExpressVPN sur tous les nouveaux et futurs PC Dynabook à partir du nouveau Satellite Pro L50 qui a été lancé à la fin de l’année dernière.

Les utilisateurs de Dynabook recevront un essai gratuit de 30 jours du service ExpressVPN qui leur fournira une sécurité supplémentaire et une protection de la vie privée dès la sortie de la boîte.

ExpressVPN et Dynabook

Ce nouveau partenariat stratégique marque la première fois que Dynabook travaille avec un fournisseur de VPN et dans un communiqué de presse annonçant la nouvelle, le président de Dynabook EMEA Damian Jaume a expliqué pourquoi le fabricant de PC a choisi de s’associer à ExpressVPN, en disant:

“Les VPN sont devenus un outil indispensable pour la confidentialité et la sécurité sur Internet, nous sommes donc ravis d’offrir une expérience plus sûre à nos utilisateurs dès le départ grâce à ce partenariat. Nous avons choisi de nous associer à ExpressVPN, car ils sont absolument inégalés dans l’industrie en matière de sécurité de pointe, de vitesses de connexion ultra rapides à l’échelle mondiale et de facilité d’utilisation. Ils partagent notre engagement profond à créer une expérience Internet sûre et ouverte. »

ExpressVPN aidera les clients de Dynabook du monde entier à sécuriser leur trafic Internet et à protéger leur activité en ligne des regards indiscrets. En un seul clic, ExpressVPN offre une précieuse tranquillité d’esprit aux utilisateurs, en particulier lorsqu’ils travaillent à distance sur des points d’accès Wi-Fi publics dans les aéroports, les hôtels, les espaces de coworking et plus encore.

Dynabook a nommé ExpressVPN comme partenaire officiel à la suite d’un processus de sélection rigoureux au cours duquel son équipe a effectué des tests approfondis sur le logiciel du fournisseur VPN.

