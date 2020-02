Extrait des Royaumes cachés de Chine: Emei Toad Courtship Dance

Regardez un extrait de la danse Emei Toad Courtship du spécial de NatGeo Les royaumes cachés de Chine. Alors que le programme a été initialement diffusé le week-end du 22 février, une version étendue est présentée en mars sur Nat Geo WILD, s’étalant sur cinq nuits. Le spectacle vise à mettre en lumière les paysages et les animaux de la Chine, en les représentant d’une manière jamais vue auparavant. Pour ceux qui ont raté la première manche de la spéciale, mais qui souhaitent prendre la version plus longue, il y a un nouveau clip qui donne aux téléspectateurs une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre en regardant.

Sorti en exclusivité à ., NatGeo a partagé le clip suivant de la danse Emei Toad Courtship. Dans les images, un crapaud mâle dégage une domination sur un rival pour son territoire, impressionnant une femme qui regarde de loin. Le mâle et la femelle participent ensuite à la danse, le mâle essayant de convaincre la femelle de pondre ses œufs près des autres œufs. Regardez-le par vous-même dans l’espace ci-dessous:

Avec ce marquage la première fois que la danse de la parade nuptiale a été filmée dans la nature, c’est un regard fascinant sur le comportement animal qui est sûr d’intéresser les curieux du documentaire complet. Le clip ne fait qu’effleurer la surface de ce que le programme a à offrir, donnant aux téléspectateurs un aperçu d’un coin du royaume animal de la Chine. Cela montre que NatGeo était prêt à aller plus loin et à fournir au public un contenu passionnant pour faire des Royaumes cachés de Chine une montre intéressante.

Le synopsis des Royaumes cachés de Chine se lit comme suit: La Chine est l’un des plus grands pays, abritant l’une des sept merveilles du monde, mais il est surprenant de constater que peu de choses sont connues sur ses paysages et ses animaux, jusqu’à présent. Les spectateurs des transports spéciaux à travers les hautes montagnes du pays, les jungles tropicales, les forêts de bambous, les grandes plaines et les forêts tempérées – pour présenter aux spectateurs sa distribution nationale de personnages, y compris le panda géant, le singe au nez retroussé, le renard tibétain, le léopard des neiges et un kaléidoscope de créatures de la jungle.

Nat Geo a eu un accès inégalé à cette spéciale pour s’aventurer dans les royaumes les plus reculés et les plus sauvages de Chine pour capturer le drame de ces animaux et révéler des comportements jamais vus auparavant.

Les royaumes cachés de Chine la version longue sera diffusée sur Nat Geo WILD le 23 mars. Il convient de mentionner Michelle Yeoh, qui raconte le clip ci-dessus, ne ne pas raconter l’édition étendue.

