Extrait du film Sonic The Hedgehog: regardez Ben Schwartz donner vie à Sonic

Nous avons une exclusivité Sonic l’hérisson clip mettant en vedette Ben Schwartz en tant que Sonic, le plus proche d’une performance en direct. Basé sur la propriété classique du jeu vidéo Sega, le film est sorti tôt en VOD aujourd’hui, le 31 mars, avec une sortie 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD prévue pour le 19 mai.

Alors que les films de jeux vidéo ont traditionnellement eu du mal à reproduire le succès des jeux qu’ils ont adaptés, Sonic the Hedgehog a réussi à tracer une voie quelque peu surprenante vers la victoire. Peu de gens auraient prédit que cela aurait été le cas en 2018 lorsque des affiches «effrayantes» ont commencé à apparaître, faisant allusion à une version très différente du célèbre personnage de Sonic. À partir de là, les choses n’ont fait qu’empirer lorsque le premier trailer a été publié. Le personnage animé de Sonic n’avait rien à voir avec celui que les fans connaissaient et ils ont rapidement exprimé leur mécontentement. En fait, le degré de discorde était si grand que même le créateur du personnage original a dû s’exprimer. En conséquence, les choses sont retournées à la planche à dessin, pour ainsi dire, avec une refonte complète du caractère Sonic de l’adaptation en direct. Le produit final s’est avéré beaucoup plus favorable aux fans et le public a contribué à faire du film un succès.

En relation: L’ouverture originale de Sonic the Hedgehog aurait aggravé le film

Malheureusement, la pandémie de coronavirus (alias COVID-19) a anticipé et autrement annulé la sortie et les sorties en salles de nombreux films. Sonic the Hedgehog est un de ces films qui, sans doute, n’a pas eu assez de temps sous les projecteurs avant que le coronavirus n’entraîne une fermeture généralisée du théâtre. Pour cette raison, Paramount a pris la décision de sortir le film dès le début numérique. Et maintenant, grâce au studio, . est en mesure d’offrir un clip exclusif dans les coulisses mettant en vedette Schwartz comme voix de Sonic the Hedgehog. Découvrez le clip complet ci-dessous:

Bien que trop bref, le clip (officiellement intitulé Sonic on Set) aide à donner une meilleure idée de ce qui s’est passé en prenant les manières et la voix de Schwartz et en les transformant en Sonic. Jusqu’à présent, le film a fait un très impressionnant 306 millions de dollars dans le monde, plus que tripler son budget. C’est le genre de nouvelles qui a sans aucun doute soulagé toutes les personnes impliquées, étant donné que les choses semblaient assez sombres pour le film à ses débuts, alors qu’Internet entier semblait mépriser l’interprétation du film de Sonic. Schwartz semble également être un choix naturel, avec le clip exclusif révélant à quel point la maison des parcs et des loisirs est à la maison et confortable en tant que voix du personnage de jeu vidéo désormais emblématique.

En raison du coronavirus, les choses sont quelque peu incertaines en ce moment en ce qui concerne l’avenir collectif des studios hollywoodiens ainsi que des cinémas. Il semble que pour l’instant au moins, la VOD restera une méthode pivot par laquelle les films sont diffusés. Sonic the Hedgehog’s La sortie VOD du 31 mars, ainsi que sa sortie le 19 mai du film sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD seront probablement accueillies avec beaucoup d’intérêt. C’est une excellente nouvelle pour un film qui a connu un début difficile et qui a eu le malheur d’être sorti lors d’une pandémie. Donc, quand les choses reviennent enfin à la normale, les fans de Sonic ont de grandes chances d’obtenir une suite, compte tenu du succès du film.

PLUS: Casting Knuckles pour Sonic the Hedgehog 2