F.R.E.Q. 2 et F.R.E.Q. 4 par Mad Catz, casque de jeu d’excellente qualité

Mad Catz a présenté aujourd’hui deux nouveaux casques conçus pour les joueurs et leur offre une expérience sonore de premier ordre, noms de codes F.R.E.Q. 2 et F.R.E.Q. 4, les deux partagent des caractéristiques essentielles pour chaque joueur mais diffèrent sur d’autres points de vue, le premier modèle ayant pour objectif d’offrir un son de très haute qualité à un prix abordable, tandis que le second est parmi les meilleurs de la gamme.

F.R.E.Q. 2

Le premier modèle fait ses débuts en tant que modèle d’entrée de gamme qui offre aux utilisateurs une très bonne expérience sans toutefois trop peser sur le prix.

Nous parlons d’un casque stéréo équipé d’une paire de haut-parleurs en néodyme de 40 mm et d’un microphone rétractable intégré dans le pavillon gauche, lorsqu’il n’est pas utilisé, il peut être entièrement retiré dans le pavillon afin d’éliminer l’espace requis.

Les écouteurs peuvent être connectés aux périphériques d’entrée directement via la prise classique de 3,5 mm, ce qui les rend compatibles avec tous les périphériques de jeu et non sur le marché aujourd’hui.

Sur le câble de connexion, il y a également un clavier de commande pratique pour gérer l’audio et couper le microphone si nécessaire.

Un point clé pour Mad Catz est plutôt le design et l’ergonomie, en effet le constructeur a équipé les écouteurs d’une tige auto-ajustable confortable et recouverte de mousse mémoire, que l’on retrouve également dans les pavillons qui entourent les oreilles, ce matériau vous permet de porter des écouteurs pour heures sans crainte qu’ils commencent à être une nuisance.

F.R.E.Q. 4

Les écouteurs FREQ 4 constituent plutôt la version haut de gamme de la famille, partageant tout ce que nous avons vu dans le modèle précédent, mais avec quelques implémentations qui les rendent beaucoup plus performants.

Le casque en question dispose en effet d’une connexion USB Type-A bien plus adéquate pour gérer ses fonctions les plus avancées.

Le casque examiné monte un haut-parleur en néodyme de 50 mm de diamètre et ajoute un support à la7.1 audio virtuel gérable via un logiciel propriétaire F.L.U.X, ce qui permet non seulement de gérer l’audio, mais aussi l’éclairage RVB, absent sur le FREQ 2.

Dans ce cas également, sur le câble de connexion, nous avons un clavier de commande, qui dans ce cas ajoute un bouton dédié à l’audio 7.1.

Mad Catz n’a encore rien dit sur le prix catalogue des deux casques.