F5 Networks va acquérir Shape Security pour 1 milliard de dollars afin de renforcer les services de protection contre la fraude en ligne – .

F5 Networks paiera environ 1 milliard de dollars pour acquérir Shape Security, une société basée à Santa Clara, en Californie, qui vend une plateforme de prévention de la fraude aux banques, aux compagnies aériennes, aux détaillants, aux agences gouvernementales, etc.

L'acquisition, annoncée jeudi, aidera F5 à renforcer ses services de protection des applications. Il s'agit de la plus importante acquisition à ce jour pour F5, basée à Seattle, qui a payé 670 millions de dollars pour acheter la technologie populaire de serveur Web NGINX plus tôt cette année.

"Au-delà de l'ouverture d'un marché adjacent en croissance rapide de 4 milliards de dollars, l'apprentissage automatique et les capacités basées sur l'IA de Shape élargiront et élargiront le large portefeuille de services d'applications de F5 et élargiront notre capacité à optimiser et protéger les applications des clients dans un monde multicloud de plus en plus complexe, », A déclaré le président-directeur général du F5, François Locoh-Donou, dans un communiqué.

Shape a récemment atteint une valorisation de 1 milliard de dollars après avoir levé un tour de série F de 51 millions de dollars en septembre. La société âgée de 8 ans a recueilli 183 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds, dont C5 Capital, Kleiner Perkins, GV, HPE Growth, Norwest Venture Partners, Wing Venture Partners et d'autres.

Shape affirme qu'il atténue plus d'un milliard de fausses transactions par jour. Il a 70 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Les clients comprennent neuf clients Fortune 50; huit des 12 premières banques américaines; cinq des 10 premières compagnies aériennes mondiales; et cinq des 10 principaux émetteurs de cartes de crédit.

«Lorsque vous combinez l'expertise de F5 et de NGINX pour alimenter plus de la moitié des applications du monde dans tous les types d'environnements, avec la perspicacité de Shape d'atténuer 1 milliard d'attaques d'applications par jour, vous avez une entreprise qui sait comment sécuriser plus d'applications – et plus de valeur – que n'importe quelle entreprise de l'industrie », a écrit Locoh-Donou dans un courriel adressé aux employés aujourd'hui. «Nous pensons que F5-NGINX-Shape est absolument essentiel à toute organisation numérique dans le monde.»

F5 estime que l'acquisition augmentera la croissance de ses revenus logiciels de 35 à 40% à 60 à 70% l'année prochaine. Il s'attend à atteindre un point mort par action non conforme aux PCGR dans les 24 mois suivant la clôture de l'acquisition. La société utilise des liquidités et un prêt de 400 millions de dollars pour financer l'achat.

L'accord est soumis à l'approbation réglementaire et devrait être clôturé au premier trimestre 2020.

"Depuis la création de Shape, nous avons observé une tendance constante client après client: l'utilisation de la technologie F5 pour fournir et activer leurs applications", a déclaré Derek Smith, cofondateur et PDG de Shape, dans un communiqué. "Maintenant, nous attendons avec impatience l'opportunité de s'intégrer en profondeur dans la plate-forme F5 pour la livraison et la sécurité des applications – F5 fournit le point d'insertion de flux de trafic optimal pour les solutions de prévention des fraudes et des abus en ligne de Shape."

Shape prévoit de conserver son siège social dans la Silicon Valley, car Smith et son équipe de 375 personnes rejoindront F5, qui comptait 5 325 employés au 30 septembre.

Smith a précédemment lancé iEngineer, qui a été acquis par Oracle, et Oakley Networks, qui a été acquis par Raytheon. Il a été conseiller principal pour la politique cybernétique au ministère de la Défense avant de lancer Shape Security avec les co-fondateurs Sumit Agarwal et Justin Call.

Fondé à Seattle il y a plus de 23 ans, F5 est évalué à près de 9 milliards de dollars et est l'un des principaux employeurs de la région, mais il passe sous le radar grâce en partie à la nature technique en coulisses de son travail.

La société est au milieu d'une transition de plusieurs années entre la fabrication de matériel pour servir les clients exécutant des centres de données et la concentration sur les logiciels pour les clients fonctionnant sur l'infrastructure de cloud public de fournisseurs comme Amazon, Microsoft et Google.

"En exposant notre vision de devenir le leader des services d'applications multi-cloud en 2017, nous avons pris des mesures délibérées et disciplinées pour réaliser notre future identité", a écrit Locoh-Donou dans l'e-mail. «Nous savons ce qu'il faudra pour gagner; et ne vous y trompez pas, nous jouons l'offensive. "

Plus tôt cette semaine, F5 a déclaré avoir pris des mesures pour garantir la sécurité des versions logicielles principales de NGINX après que des responsables de l'application des lois russes se soient rendus dans les bureaux de Moscou de NGINX le 12 décembre avec un mandat dans le cadre d'un litige en matière de propriété intellectuelle.

F5 a récemment emménagé dans une nouvelle tour de bureaux de 48 étages au centre-ville de Seattle. Les actions de la société ont légèrement baissé cette année, se négociant à 143,69 $ / action jeudi.

Lisez le courriel complet de Locoh-Donou au personnel ci-dessous.

De: François Locoh-Donou

À: Personnel F5

Date: 19 décembre 2019

Objet: F5 acquiert Shape Security

Je ne pourrais être plus heureux d'annoncer que nous avons signé aujourd'hui un accord pour acquérir Shape Security, un leader de la sécurité des applications contre la fraude et les abus.

Notre conviction de longue date que les applications sont les actifs les plus précieux de toute organisation à l'ère numérique a été le fondement de notre stratégie pour devenir le leader des services d'applications multi-cloud. Lorsque vous combinez l'expertise de F5 et de NGINX pour alimenter plus de la moitié des applications du monde dans tous les types d'environnements, avec la perspicacité de Shape à atténuer 1 milliard d'attaques d'applications par jour, vous avez une entreprise qui sait comment sécuriser plus d'applications – et plus de valeur – que tout autre entreprise du secteur. Nous pensons que F5-NGINX-Shape est absolument essentiel à toute organisation numérique dans le monde.

Cette position provocante est née de l’approche pionnière de F5 en matière de sécurité des applications. Le travail que nous avons accompli pour protéger les plus grandes entreprises, fournisseurs de services, gouvernements et marques grand public du monde contre les attaques de la couche application est sans précédent. Nos clients du monde entier nous font confiance pour offrir les expériences numériques les plus performantes et les plus sécurisées. Et, contrairement à d’autres sociétés, nous protégeons leurs précieuses applications dans n’importe quel environnement – non liées à un seul cloud, non liées à la pile d’un seul fournisseur et non liées au matériel.

Mais comme l'automatisation a augmenté, il en va de même pour les attaques de la couche application contre nos clients. Les cybercriminels militarisent les attaques à une échelle sans précédent, en utilisant l'automatisation dans tout, des «botnets» mondiaux bon marché au lancement de frappes ciblées hautement sophistiquées. Ces exploits fraudent des organisations de milliards de dollars avec de faux comptes, des transferts de fonds ou des débits non autorisés, des fraudes à des demandes de crédit et des points de fidélité ou des cartes-cadeaux volés. Shape protège actuellement les principales banques, détaillants et agences de voyages du monde 2000 contre un milliard de ces attaques automatisées contre des applications par jour, ainsi que 150 millions de transactions humaines légitimes par jour avec les applications sur lesquelles ces entreprises comptent le plus pour livrer leurs meilleure expérience client. La base de code de Shape comprend certaines des propriétés intellectuelles d'intelligence artificielle (IA) et d'analyse cloud les plus sophistiquées de l'entreprise pour détecter, signaler et atténuer le trafic en ligne indésirable et malveillant, tirer des enseignements des attaques précédentes et empêcher les prochaines.

Réunir l'expertise des applications F5 et NGINX dans des environnements multi-cloud avec les capacités anti-fraude de Shape pour le Web, le mobile et les API renforce notre promesse de «code au client» avec une offre de sécurité d'application complète et de bout en bout. Cela peut permettre aux clients d'économiser des milliards de dollars perdus à la suite de fraudes, d'atteintes à la réputation et de perturbations coûteuses des transformations numériques.

À plus long terme, en intégrant nos produits aux capacités de télémétrie et d'analyse à grande échelle de Shape, cette acquisition fait également progresser considérablement nos plans visant à offrir des services améliorés par l'IA aux clients pour une meilleure visibilité, gestion et orchestration de leurs applications.

Tout aussi important, Shape représente un pari majeur sur l'expansion de nos capacités. En intégrant plus de 370 employés de Shape dirigés par le PDG de Shape, Derek Smith, nous élargissons considérablement notre expertise dans les domaines les plus critiques pour notre prochaine phase de croissance: le cloud, les logiciels et les compétences en IA / Machine Learning; ainsi que de renforcer notre agilité collective en apprenant de la culture obsédée par les clients que Shape a bâtie au cours des huit dernières années.

Enfin, mais non des moindres, cette transaction d'environ 1 G $ représente la plus importante de l'histoire de notre entreprise et la deuxième en moins d'un an. Ce n'est pas un hasard. En exposant notre vision de devenir le leader des services d'applications multi-cloud en 2017, nous avons pris des mesures délibérées et disciplinées pour réaliser notre identité future. Nous savons ce qu'il faudra pour gagner; et ne vous y trompez pas, nous jouons offensé.

Mais une acquisition de cette ampleur ne serait tout simplement pas possible sans le travail d'équipe dévoué et le rythme implacable que vous avez défini pour conduire la transformation de F5 à ce jour. Nous savons par expérience que les acquisitions ne sont pas de simples exercices d'intégration, mais plutôt un système de croyances et un engagement – pour faire le travail nécessaire pour aider à dégager plus de valeur pour une entreprise comme NGINX, et maintenant Shape, qu'elles ne le pourraient à elles seules. Je compte sur cette équipe pour saisir l'occasion à nouveau pour faire de F5-NGINX-Shape la combinaison unique et puissante que je sais qu'elle peut être.

(Les informations supplémentaires concernant une réunion de la société F5 ont été supprimées, ainsi que des modifications mineures)

Je vous remercie,

François Locoh-Donou

PDG