Fable Fortune, la spin-off de collecte de cartes de la série RPG, s’arrête

Fable Fortune, le spin-off de la série de RPG fantastiques bien-aimée de Lionhead, fermera ses portes le 4 mars. En conséquence, la boutique en jeu du jeu est maintenant désactivée.

Initialement sorti en 2018 après quelques mois dans le programme Microsoft Game Preview, Fable Fortune n’a presque jamais vu le jour. Avec la popularité croissante de Hearthstone, une petite équipe au sein de Lionhead a commencé à travailler sur le jeu de cartes à collectionner comme alternative sur le thème de Fable. Cependant, lorsque Lionhead a fermé ses portes en 2016, Fable Fortune n’était toujours pas annoncé. Mais Microsoft a donné sa bénédiction à un groupe d’anciens développeurs de Lionhead pour poursuivre le projet au sein d’une nouvelle équipe appelée Flaming Fowl Studios.

Le jeu a été lancé en tant que titre gratuit pour Xbox One et PC en 2018, mais il s’arrête définitivement pour un peu plus de deux ans après son arrivée en accès anticipé. Un nouveau jeu Fable en monde ouvert serait en développement chez Forza Horizon studio Playground Games, donc au moins Fable Fortune ne sera pas le dernier que nous voyons de la série.

À l’affiche: Fable Fortune – Bande-annonce de gameplay

