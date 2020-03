Fabricants qui développent des respirateurs et des masques d’Espagne

Avec le confinement dans la région du Hubei, la Chine nous a donné quelques mois. La montée du nord de l’Italie, une autre semaine. “Préparez-vous!”, A averti Maurizio Cecconi, président de la Société européenne de médecine intensive – ESICM, en anglais – d’une situation initiale déjà compliquée dans le pays voisin, alors qu’ici nous n’avons enregistré que les premiers décès.

L’approvisionnement des systèmes médicaux est déjà une mission impossible. La pandémie étant profondément enracinée dans les pays les plus développés et les systèmes de santé les plus puissants du monde recherchent désespérément matériel d’un besoin urgent et d’une disponibilité limitée pour approvisionner vos unités de soins intensifs et équiper les laboratoires capables de produire des kits de détection avec des réactifs. Il est trop tard pour cela, du moins via les prestataires habituels.

Et c’est maintenant, à l’approche de l’impasse du manque de ressources mais de l’excès de loisirs, que l’un des groupes les plus doués tend les réseaux à essayer de mettre les médias là où ils sont le plus nécessaires. Les créateurs restent chez eux, mais activent tout leur talent donner des outils aux professionnels de la santé et aux citoyens pour lutter contre le COVID-19 avec la technologie, les données et la science.

Respirateurs, masques et écrans: la médecine «open source» fait son chemin

En Italie, il y a quelques jours depuis l’effondrement de ses unités de soins respiratoires, alors qu’elles s’étendent à de nouveaux étages et couloirs. La vidéo – sensible – en témoigne depuis l’intérieur d’un des hôpitaux de Bergame, à l’épicentre de la Lombardie, la région la plus touchée du pays. Compte tenu de l’évolution rapide d’un pourcentage substantiel des personnes détectées positives – jusqu’à 10% d’entre elles nécessitent un traitement en USI, selon les chiffres précédents de l’ESICM -, la respiration assistée devient de plus en plus cruciale.

Matériel de prévention médicale, unités de soins intensifs et leur équipement, rares actifs pendant le fléau du coronavirus

Bien que tout ne soit pas une nouvelle machine, cela est bien connu en Italie. Les consommables et pièces détachées dont ces appareils ont besoin ont également été interrompus. Ce sont les vannes des systèmes de ventilation assistée qui nécessitaient un remplacement urgent au risque de s’épuiser et de laisser l’équipement inutilisé, avec conséquences désastreuses.

Plusieurs sociétés d’impression 3D de la région ont démarré cette semaine se mettre au travail, repenser un modèle de ces composantset commence à l’imprimer de manière intensive et par dizaines. Cela garantit le fonctionnement de l’équipement actuel pour fonctionner pendant l’épidémie de COVID-19. Mais cela ne suffit pas.

Voilà pourquoi tout une armée de créateurs a commencé cette semaine, pas seulement en Italie. Aussi en Espagne, ainsi que dans des projets qui tentent de coordonner les efforts européens et mondiaux. Une multitude d’initiatives ont été déployées face à une pénurie, à la fois actuelle et anticipée, de matériel qui accroît la protection des personnels de santé exposés.

Nous imprimons entièrement des supports de visière pour les hôpitaux et les centres qui en ont besoin et ils sont à court de matériel!

L’une des impressions les plus élémentaires Écrans faciaux 3D. Depuis quelques jours, il y a plus de quelques passionnés d’impression de modèles qui recourent à ces techniques pour offrir une meilleure protection aux professionnels de la santé qui reçoivent déjà les premières unités. C’est le cas de Jessi Redrado, une ingénieure informatique qui imprime ces écrans depuis Saragosse et encourage tout le monde à le faire en téléchargeant les plans.

De l’Italie, nous recevons également plans pour faire des masques avec un filtre Basique en quelques pièces, imprimé et cousu à partir d’une petite plaque imprimée en 3D. Dans Opensourcemask, il est possible de télécharger les fichiers nécessaires pour le démarrer.

Il y a des projets un peu plus ambitieux, comme celui adapter les masques de plongée que l’on peut trouver dans Decathlon filtrer l’entrée d’air. C’est ce qu’Alfredo Redondo, cardiologue interventionnel à l’Hôpital Clinico Universitario de Valladolid, et son frère Gonzalo, directeur d’une petite entreprise d’ingénierie dans le secteur aérodynamique et hydrodynamique, ont tenté. L’adaptation de la sortie d’air avec une paire de filtres que l’on retrouve sur Amazon suffirait à adapter ces masques, qui seraient résistants et réutilisables.

Dans d’autres, collaboration altruiste de passionnés et d’experts dans divers domaines. C’est le cas des respirateurs et des réanimateurs, qui ont de nombreuses initiatives en cours. À tel point qu’il y a déjà ceux qui ont organisé un concours, récompensé avec gratitude, autour de la résolution de ce problème.

L’un des plus utiles et des plus avancés est le respirateur qui s’appelle l’équipe de résistance. Ce groupe a atteint, en quelques jours seulement, un prototype de respirateur fonctionnel fabriqué à partir de composants peu coûteux et faciles à trouver. L’activité de cette équipe, gérée par un groupe Telegram, a retenu l’attention de professionnels de tous secteurs.

Avec l’activité multipliée quotidiennement, elle ne recueille pas seulement le bon travail des fans de bricolage. Dès qu’elle reçoit un lot de clapets anti-retour comme ceux utilisés dans les contrôles de l’alcoolémie dans la circulation, des mains de la garde civile elle-même, alors qu’elle recueille des commentaires de qui prétend être le directeur d’un hôpital espagnol, s’informant de l’état du projet. Le prototype, aussi rude que cela puisse paraître, devrait être testé à l’hôpital lundi prochain.

Du projet altruiste à l’organisation internationale

Les autorités espagnoles et les responsables de la santé regardent avec mépris l’armée des «décideurs» et leurs progrès

Il y a aussi des professionnels qui mettent à disposition à la fois les connaissances et les outils à leur disposition, et même les ressources des entreprises auxquelles ils appartiennent. Des secteurs tels que l’électronique, l’informatique ou la modélisation 3D se réunissent dans un autre groupe de télégrammes beaucoup plus important, appelé Coronavirus Makers, qui essaie de faire évoluer sa croissance à toute vitesse, répartissant les efforts par domaine de connaissances et géographie dans plusieurs groupes plus spécifiques. Ils ont également un canal de babillard où ils affichent les progrès.

Le potentiel de ces initiatives peut être vital pour contourner les sources d’approvisionnement traditionnelles, et cela se voit des petits groupes de médecins qui bénéficient déjà de certains de ces appareils, aux organisations derrière eux, qu’il s’agisse d’hôpitaux , ministères ou gouvernements. Il y a divers fronts de coopération ouverts au niveau international, grâce auquel la philosophie open source peut aider à sauver des vies.

Les efforts de coordination sont une autre clé, de sorte qu’il n’y a pas trop d’équipes essayant de résoudre le même problème à partir de zéro et localement, à condition qu’une conception déjà résolue puisse être utilisée. De cette façon, les efforts peuvent être dirigés vers générer de meilleures solutions, moins chères et plus faciles à fabriquer. En ce sens, plusieurs initiatives sont déployées au niveau national mais aussi international:

Fabricants de coronavirus, le plus grand groupe d’Espagne, qui possède un site Web et coordonne différents groupes et canaux de télégramme.

Le médical devient additif, une initiative européenne basée en Allemagne pour créer un groupe de travail commun sur l’impression 3D, rassemblant les efforts du vieux continent.

Ingénierie utile, l’un des plus grands groupes mondiaux, avec plus de 12 000 participants à son Slack et une grande concentration des efforts de l’Espagne.

Ventilateur Open Source, un groupe international d’environ mille personnes organisé par Slack.

Si vous avez des capacités solides dans l’une des sections les plus techniques, vous pouvez passer par l’un de ces groupes et voir où vous pouvez contribuer. Sinon, vous pouvez toujours jeter un câble avec sa gestion et son organisation congestionnées. Si vous voulez simplement apprendre, vous pouvez commencer par jeter un œil au manuel technique de cette crise, publié il y a quelques jours seulement, ou à d’autres petits projets.

