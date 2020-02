Facebook a accepté de payer 550 millions pour clore un procès

Le réseau social bien connu Facebook a accepté pendant quelques heures payer 550 millions de dollars pour clôturer un recours collectif concernant une mauvaise utilisation de la plateforme de reconnaissance faciale.

La nouvelle a été publiée par le New York Times et concerne la violation de la loi de l’État ce qui oblige les entreprises technologiques à demander aux utilisateurs une autorisation écrite avant de collecter des données biométriques, ce que le géant de Menlo Park n’a pas fait.

Commençons par le début, la cause remonte à 2015 et a été déposé contre le colosse en ce qui concerne l’utilisation d’une première version de “suggestions de balises”, un outil qui vous permet de numériser le visage de personnes photographiées chargées sur la plateforme grâce à la reconnaissance faciale. Selon l’accusation le service qui vient d’être mentionné a permis à la plateforme de stocker les données biométriques des utilisateurs sans leur consentement explicitequi n’est plus automatique pour les nouveaux utilisateurs.

Après trois ans, en 2018, le juge fédéral en charge de la procédure avait autorisé transformer la cause en recours collectif et depuis l’année dernière le réseau social a perdu de son attrait, il a maintenant décidé de négocier pour ne pas prolonger approfondir la question. Voici la déclaration d’un porte-parole de la plateforme: “Nous avons décidé de nous mettre d’accord car la meilleure chose pour notre communauté et pour nos actionnaires était d’aller de l’avant et de laisser ce problème derrière nous.”

Ce n’est pas la première fois que la société de Mark Zuckerberg rencontre des problème de confidentialité, fait en effet face à diverses enquêtes gouvernementales pour comportement anticoncurrentiel présumé concernant la transparence avec laquelle certains détails sont communiqués à l’utilisateur, lors de la phase d’enregistrement.