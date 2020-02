Facebook a annulé la conférence des développeurs de mai 2020

Le réseau social Facebook a récemment décidé de effacer sa conférence annuelle des développeurs, F8, qui devait avoir lieu les 5 et 6 mai 2020 à San Jose, en Californie.

Le géant de Menlo Park a préféré l’annuler par crainte de répandre le coronavirus. Au cours des dernières semaines, de nombreuses grandes conférences ont été annulées pour la même raison, ainsi que le Mobile World Congress 2020 à Barcelone. Voyons les détails.

Facebook annule la conférence des développeurs en mai

Konstantinos Papamiltiadis, directeur des programmes et plates-formes de développement Facebook, a déclaré: “Célébrer notre communauté mondiale de développeurs à la conférence F8 chaque année est extrêmement important pour nous, mais nous ne sacrifierons pas la santé (de nos partenaires et employés) pour le faire.” L’événement attire chaque année des milliers d’ingénieurs et se compose de présentations et d’ateliers sur les différentes plateformes et produits des principaux réseaux sociaux du monde.

Les deux jours du la conférence sera remplacée par des sessions locales, plus précisément pour les étudiants localement et à partir du contenu vidéo en direct des autres. Je vous rappelle que ces derniers jours, la plate-forme, avec Sony et Microsoft a également retiré de la Game Developers Conference de San Francisco pour la même peur. Konstantinos Papamiltiadis a ajouté: «Ce fut une décision difficile à prendre. F8 est un événement incroyablement important pour Facebook et est l’une de nos façons préférées de célébrer chacun d’entre vous du monde entier, mais nous devons prioriser la santé et la sécurité de nos partenaires développeurs, employés et tous ceux qui aident à organiser F8. ” .

L’année dernière, l’événement en question a attiré plus de 5000 personnes, dont des développeurs, créateurs et entrepreneurs du monde entier. Mark Zuckerberg a également affirmé qu’il n’avait aucune intention de mettre en danger la santé de ses partenaires.