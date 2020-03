Facebook a décidé de fermer ses trois bureaux à Londres pour éviter les contagions

Le réseau social Facebook a récemment décidé de fermer trois de ses bureaux à Londres pour éviter toute contagion possible concernant le nouveau coronavirus. L’entreprise invite également son personnel à travailler à domicile.

En effet, ces derniers jours, un employé de la plateforme a été trouvé positif à Covid-19. Il y a eu jusqu’à 47 nouveaux cas de coronavirus confirmés au Royaume-Uni au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 163 avec deux décès.

Facebook ferme trois de ses bureaux à Londres

À un employé de Facebook, qui travaillait à Singapour, a été diagnostiquée avec le virus après avoir visité les bureaux de la société à Londres les 24 et 26 février 2020. L’entreprise de Mark Zuckerberg compte un peu plus de 3 000 employés à Londres et, pour le moment, on ne sait pas combien de personnes ont été en contact direct avec la personne diagnostiquée.

Facebook a dit qu’il préférait fermer l’entreprise pour le bien de ses collaborateurs. Tous ceux qui sont entrés en contact avec le patient ont été invités à s’isoler. Au cours des dernières heures, il s’est avéré que même un employé à Seattle testé positif pour l’écouvillon, ce qui a incité l’entreprise à fermer ses bureaux dans cette ville aussi, afin d’essayer de gérer le risque représenté par d’autres membres du personnel.

Ces derniers jours, la plateforme a également interdit les publicités contenant des masques médicaux jetables, afin de ne pas provoquer d’alarmisme chez ses utilisateurs. Alors qu’Amazon a éliminé plus d’un million de produits, tels que le gel désinfectant et les masques, vendus à un prix 1000 fois plus élevé que d’habitude.