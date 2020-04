Facebook a dévoilé Messenger Rooms, c’est ce que c’est

Pendant cette période nous ne pouvons pas nier que se sentir proche de nos proches est très difficile, surtout s’ils vivent dans un autre pays. Heureusement, il existe de nombreuses applications qui nous permettent de faire les appels vidéo, afin que vous puissiez voir, même de loin, ces personnes.

Récemment aussi, le réseau social Facebook, après les avatars, a présenté Messenger Rooms, un service d’appel vidéo de groupe, déjà disponible dans les tests en Italie à partir de cette semaine. Découvrons tous les détails.

Facebook présente Messenger Rooms

Ce nouveau service vous permet de créer un «salle virtuelle“Directement sur l’application Messenger ou Facebook et inviter tout le monde à rejoindre, même les utilisateurs qui n’ont pas de compte sur le réseau social. Les chambres en question n’ont pas de limite de temps et pourront bientôt accueillir jusqu’à 50 personnes. Les salles peuvent certainement être utiles pour célébrer un événement, organiser un groupe d’études ou un passe-temps avec des amis.

Il n’est pas nécessaire d’appeler d’abord ou de prendre rendez-vous à l’avance, ce sera suffisant ouvrir une salle Facebook et la partager par son babillard. Il sera également bientôt possible d’ouvrir une salle depuis les plateformes Instagram Direct, WhatsApp et Portal. Lorsque des amis ou des parents d’une communauté ouvrent la salle en donnant accès à d’autres personnes, vous la verrez apparaître sur Facebook.

Un utilisateur qui a été invité dans la salle, vous pouvez y accéder depuis un smartphone ou une tablette, ou même depuis un ordinateur, via un navigateur. Messenger Rooms est conçu pour que le la confidentialité et la sécurité sont au sommet des priorités de l’entreprise. Facebook ne voit ni n’écoute les appels et la personne qui crée la salle peut choisir qui peut la voir. Il suffit d’essayer ce nouveau service.