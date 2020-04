Facebook a introduit de nouveaux emojis pour partager ses émotions

Un porte-parole du réseau social Facebook a récemment annoncé la lancement de nouvelles émoticônes afin que tous les utilisateurs puissent apporter leur soutien durant cette période difficile.

L’objectif est de permettre à tous les utilisateurs de la plateforme de expriment leur soutien mutuel au cours de cette pandémie sans précédent. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook lance de nouveaux emojis pour exprimer son soutien

Le porte-parole de la plateforme a annoncé l’arrivée des nouveaux emojis via un message sur la plateforme. Voici la déclaration: «Nous lançons de nouvelles réactions de guérison sur @facebookapp et @Messenger afin de permettre aux gens de partager leur soutien mutuel pendant cette période sans précédent. Nous espérons que ces expressions offrent aux gens d’autres moyens de montrer leur soutien pendant la crise. “

Pour l’écrire, c’était Alexandru Voica, Responsable des communications technologiques de Facebook pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Sous le nom de Care, ces réactions seront disponibles auprès de la semaine prochaine. Sur la plateforme, l’application principale sera un emoji qui tient un cœur fort dans ses bras, comme symbole de solidarité, tandis que sur Messenger, il y aura un cœur qui bat.

Le géant de Menlo Park a travaillé très fort ces dernières semaines pour tenter de «soulager» ses utilisateurs durant cette période d’urgence médicale. En fait, nous ne pouvons pas oublier les dons importants effectués, pour les éditeurs et non, a supprimé tout type de fausses nouvelles qui pourraient affecter les utilisateurs et a annoncé il y a quelques jours seulement qu’il a supprimé tous les événements majeurs qui comprenaient la réunion de plus de 50 personnes .