Facebook a investi 5,7 milliards dans les plates-formes indiennes Jio

Le réseau social Facebook, dirigé récemment par Mark Zuckerberg investi une somme de 5,7 milliards de dollars dans les plates-formes indiennes Jiodevenant ainsi le principal actionnaire minoritaire.

C’est une plateforme entièrement filiale de Reliance Industries, la société holding qui contrôle toutes les activités numériques et Internet, y compris les applications mobiles, la connectivité à large bande, les appareils intelligents, le cloud computing et bien plus encore.

La plateforme a été lancée en 2016, Jio compte actuellement plus de 388 millions d’utilisateurs. Dans une note, le géant contrôlé par Zuckerberg a souligné que l’un des objectifs de cette collaboration sera la “création de nouveaux outils permettant aux individus et aux entreprises de fonctionner plus efficacement dans l’économie numérique en pleine croissance”.

La première opération pourrait avoir lieu à court terme en associant «JioMart, l’initiative des petites entreprises de Jio, à la puissance de WhatsApp pour permettre aux gens de se connecter avec les entreprises, de magasiner et enfin d’acheter des produits dans une expérience mobile transparente. ».

La société indienne a également souligné: que cet investissement est “le plus important pour une participation minoritaire d’une entreprise technologique partout dans le monde et le plus grand IDE dans le secteur technologique en Inde”. Du point de vue des réseaux sociaux, l’opération réaffirme l’intérêt pour l’Inde, marché clé pour nombre de ses activités. Au mois de Juillet 2017 L’Inde a accueilli 241 millions d’utilisateurs de Facebook actif. À ce stade, nous devons simplement attendre une déclaration officielle de la plate-forme.