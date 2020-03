Facebook a ouvert une collecte de fonds pour vaincre le virus

Le réseau social Facebook, a récemment décidé de collaborer avec la Fondation des Nations Unies et l’OMS, de créer un fonds de collecte, dans le but de vaincre le nouveau coronavirus dès que possible.

Ces derniers jours, la plateforme a également décidé de bloquer toute publicité concernant les gels désinfectants pour les mains ou les masques faciaux, afin de ne pas créer de panique, ou du moins moins, pour tous les utilisateurs. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook à l’avant-garde pour tenter de vaincre le virus

Pour lancer la collecte de fonds, la plateforme Menlo Park a donné jusqu’à 10 millions de dollars. Voici ce que le PDG a écrit Mark Zuckerberg dans un poste de son profil sur la plateforme: “Nous avons travaillé avec la Fondation des Nations Unies et l’OMS pour lancer un Fonds de réponse de solidarité pour Covid-19 où tout le monde peut faire un don.”

Et il poursuit: “La somme entière soutiendra directement le travail de prévention, de détection et de riposte à l’épidémie dans le monde”. Dans le même temps, la plateforme fera un don de 10 millions d’euros aux Centers for Disease Prevention and Control des États-Unis qui, dans les prochaines semaines, lanceront une levée de fonds pour lutter contre le nouveau coronavirus aux États-Unis.

Au moment où nous écrivons la plateforme il a réussi à obtenir des fonds pour près de 800 000 € sur un objectif de 10 millions €. Le montant a été atteint en seulement deux jours grâce aux dons de 21 746 personnes dans le monde. Nous ne savons toujours pas comment cette histoire se terminera, mais nous sortirons certainement ensemble. Tout ira bien.