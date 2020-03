Facebook a réintroduit le chat dans l’application principale

Comme vous le savez bien, le réseau social Facebook pendant de nombreuses années, il avait supprimé le chat intégré. Sur Android et iOS, la division entre l’application complète et Messenger a été consolidée, forçant ainsi tous les utilisateurs à installer les deux.

Pour diminuer le poids de ses services, le géant a par la suite décidé de lancer les applications Lite associées, conçues spécifiquement pour les utilisateurs possédant un smartphone “daté”. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook réintroduit le chat dans l’application principale

Tous les utilisateurs n’ont pas aimé Messenger et Messenger Liteen fait, les deux nécessitent trop d’espace et trop de ressources pour l’appareil, quel qu’il soit. Cette division en deux services n’était donc pas rentable à long terme, obligeant l’entreprise à revenir sur ses pas, réintégrant ainsi le chat dans son application principale. C’est donc un changement de stratégie qui sera apprécié par les utilisateurs qui n’ont pas aimé l’application séparée.

Nous tenons à préciser que les deux applications ils resteront tous les deux présents, la seule différence substantielle est le nombre de fonctions accessibles. Le chat intégré à l’application aura moins que Messenger Lite et Messenger. À ce stade, le choix du produit à utiliser appartient à l’utilisateur, de revenir à l’application unique qui vous permet de tout faire mais avec moins de fonctions ou de rester dans la séparation à laquelle vous êtes maintenant habitué.

Enfin, l’idée pourrait bénéficier aux deux parties, à la fois pour l’entreprise, en leur faisant enregistrer plus de revenus, et pour les utilisateurs, qui sentiront leur appareil plus léger. Vous avez juste à jetez un oeil aux deux chats et les fonctions connexes pour pouvoir ensuite faire un choix.