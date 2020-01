Facebook a reporté la ruine de WhatsApp – .

Dans un geste complètement inattendu, Facebook a décidé de ne pas ruiner WhatsApp pour le moment. Facebook a averti les utilisateurs à l’automne 2018 que des annonces seraient déployées dans WhatsApp, incitant certaines personnes à s’inquiéter de la relation entre les annonces et le chiffrement de bout en bout. Facebook nous a ensuite rappelé, quelques mois plus tard, que les publicités commenceraient à apparaître dans l’application de chat populaire en 2020. Mais il s’avère que Facebook a complètement abandonné l’idée de déployer de la publicité dans vos chats pour le moment.

WhatsApp a démantelé l’équipe chargée de l’intégration des publicités, ont déclaré des personnes proches du dossier au Wall Street Journal. De plus, le code lié à la publicité a été supprimé de l’application, ce qui est une excellente nouvelle pour quiconque s’est agacé de manière préventive à la perspective de voir des publicités dans la barre d’état de WhatsApp.

Facebook n’allait pas casser le chiffrement de bout en bout pour diffuser des publicités très ciblées, a annoncé la société il y a près de deux ans. WhatsApp serait resté aussi sécurisé qu’aujourd’hui (du moins en théorie). Sans oublier que, plus récemment, Mark Zuckerberg a pivoté vers le cryptage de bout en bout pour toutes les applications de messagerie instantanée de Facebook, qui devraient être liées à un moment donné dans le futur.

Le rapport note que Facebook n’a pas retenu l’idée de monétiser WhatsApp avec des publicités, mais ce n’est plus une priorité, et on ne sait pas quand cela se produira. Au lieu de cela, Facebook prévoit de gagner de l’argent grâce aux fonctionnalités de chat instantané de WhatsApp qu’il peut offrir aux entreprises. Les fonctionnalités du service client, ainsi que le commerce réel, peuvent être effectuées via WhatsApp, que les utilisateurs et les détaillants peuvent apprécier dans un monde qui dépend de plus en plus de la messagerie instantanée.

Le Journal note également une deuxième raison pour laquelle Facebook a peut-être annulé le projet de publicité: les conditions d’utilisation actuelles de WhatsApp, mises à jour en 2016, après l’achat sur Facebook, mais avant le départ des cofondateurs de WhatsApp – Jan Koum et Brian Acton ont quitté Facebook après des affrontements. publicité – interdire les publicités dans l’application. Facebook devrait mettre à jour ces conditions et subir les réactions du public. Changer les conditions de service discrètement pourrait ne pas être une option pour une entreprise qui a dû faire face à plusieurs problèmes de relations publiques au cours des dernières années.

Source de l’image: Martin Meissner / AP / Shutterstock

.