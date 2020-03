Facebook a supprimé son application de la boutique

L’application n’a pas été trouvée dans le magasin. 🙁

Le réseau social Facebook, après une longue réflexion, a récemment décidé supprimez votre candidature officiel de l’un des magasins les plus utilisés avec Google Play et Apple Store.

Nous parlons de la Windows store, où l’application du géant de Menlo Park ne sera plus disponible pour le système d’exploitation Windows 10. Le géant a annoncé la suppression de son application pour le système d’exploitation de bureau, avec effet immédiat.

Facebook supprime son application pour le système d’exploitation de bureau du Windows Store

Si même maintenant vous accédez au Microsoft Store et recherchez des applications développées par le géant dirigé par Mark Zuckerberg, vous ne rencontrerez que WhatsApp, Messenger Beta et Facebook Watch. En revanche, tous les utilisateurs qui utilisent un PC avec Windows 10 ont ouvrir constamment un navigateur Web, ou l’outil le plus pratique et le plus rapide pour accéder à la plateforme, rendant totalement inutile l’existence d’une application dédiée.

Bien que Facebook n’ait pas mentionné les raisons qui l’ont amené à prendre cette décision, il était clair que peu utile de l’application par les utilisateurs, est la principale cause de cette élimination. Nous devons également souligner que le Microsoft Store n’est pas en excellente santé et que quelqu’un pourrait même interpréter cet événement comme un signe de démobilisation.

À quelle fréquence utilisez-vous l’application sur Windows 10? comme prévu précédemment, tous les utilisateurs qui possèdent un PC, fixe ou mobile, accèdent rapidement au site Internet de la plateforme via n’importe quel navigateur, sans nécessairement avoir à utiliser l’application dédiée. À ce stade, nous devons simplement en expliquer la raison.