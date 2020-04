Facebook a tenté d’acheter un outil controversé pour espionner les utilisateurs d’iPhone, révèle un dossier judiciaire

Au cours des dernières années, Facebook a connu une multitude de bévues en matière de confidentialité et de sécurité et plus de détails sur l’un d’entre eux ont été révélés par un nouveau dossier judiciaire alors que la société de médias sociaux poursuit la société de logiciels espions NSO Group. Il s’avère que Facebook a essayé d’acheter des logiciels espions controversés du gouvernement pour surveiller les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Rapporté par Motherboard, lorsque Facebook commençait à construire son logiciel espion dissimulé dans un produit VPN, Onavo Protect pour iOS et Android, la société de médias sociaux a contacté la société controversée NSO Group qui crée des logiciels espions pour les agences gouvernementales.

Une déclaration du PDG du groupe NSO, Shalev Hulio, a révélé que «deux représentants de Facebook ont ​​approché NSO en octobre 2017 et ont demandé à acheter le droit d’utiliser certaines capacités de Pegasus».

D’autres documents dans le procès ont révélé que:

il semble que les représentants de Facebook n’étaient pas intéressés à acheter des parties de Pegasus comme outil de piratage pour pénétrer à distance dans les téléphones, mais plutôt comme un moyen de surveiller plus efficacement les téléphones des utilisateurs qui avaient déjà installé Onavo.

Et en particulier, Facebook pensait que Pegasus lui donnerait un avantage en espionnant les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, car les appareils Apple sont plus difficiles à compromettre que ceux d’Android.

“Les représentants de Facebook ont ​​déclaré que Facebook craignait que sa méthode de collecte de données utilisateur via Onavo Protect soit moins efficace sur les appareils Apple que sur les appareils Android”, indique le dossier judiciaire. “Les représentants de Facebook ont ​​également déclaré que Facebook voulait utiliser les prétendues capacités de Pegasus pour surveiller les utilisateurs sur les appareils Apple et étaient prêts à payer pour la possibilité de surveiller les utilisateurs d’Onavo Protect.”

NSO a refusé de vendre Pegasus à Facebook, mais il a quand même construit et lancé Onavo sans Pegasus en tant qu’outil de logiciel espion début 2018 sous le prétexte trompeur d’être une application VPN.

Apple a fait Facebook supprimer Onavo Protect de l’App Store en août 2018.

Puis, en 2019, Facebook l’a reconditionnée en tant qu ‘«application de recherche» et a essayé de payer les adolescents pour la charger sur leurs appareils.

L’application Research a également été fermée et Facebook a finalement arrêté Onavo complètement en février 2019.i

