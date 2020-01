Facebook abandonnerait son plan controversé de vente de publicités dans WhatsApp, à une exception près

Facebook s’éloigne de ses plans controversés de vendre des publicités dans WhatsApp, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal. Le rapport indique que Facebook a «dissous» l’équipe qui dirigeait les efforts pour trouver la meilleure façon d’intégrer les publicités dans le service.

Le rapport explique qu’en plus de la dissolution de l’équipe travaillant sur ce projet, le travail déjà terminé a été complètement supprimé du code de WhatsApp. Cela marque un changement majeur dans la stratégie de Facebook pour la monétisation de WhatsApp, qui facturait une fois un abonnement annuel. Facebook a rendu le service entièrement gratuit après son acquisition.

L’idée de Facebook d’intégrer des publicités dans WhatsApp était controversée depuis le début. L’initiative a provoqué un conflit si important entre les fondateurs de WhatsApp, Jan Koum et Brian Acton, et la direction de Facebook, que Koum et Acton ont entièrement quitté l’entreprise.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, cependant. Facebook prévoit toujours, à un moment donné, d’intégrer des publicités dans la fonction d’état de WhatsApp, qui est une fonctionnalité de partage éphémère similaire aux histoires Instagram et Snapchat. Bien que cela soit apparemment encore sur la feuille de route, cela semble être un objectif à plus long terme. «Ces efforts sont maintenant sur la glace. La société prévoit à un moment donné d’introduire des annonces dans Status », indique le rapport.

Selon le rapport d’aujourd’hui, Facebook se concentre actuellement sur WhatsApp sur «la création de fonctionnalités génératrices de revenus permettant aux entreprises de communiquer avec les clients et de mieux gérer ces interactions».

