Facebook accusé par ses employés dans des affaires de coronavirus

Le réseau social Facebook il a été récemment accusé par certains employés externes, de être obligé d’aller au bureau, même pendant cette pandémie mondiale due au nouveau coronavirus.

L’entreprise permet aux employés de travailler à domicile pour éviter la contagion, mais certaines tâches nécessitent la présence de collaborateurs au bureau, bien que le télétravail soit techniquement réalisable. Voici les détails.

Facebook accusé d’avoir forcé des employés à se rendre au bureau

Depuis quelques jours, presque toutes les entreprises les plus importantes du monde ont d’abord conseillé, puis obligé leurs employés à travailler à domicile, pour éviter au maximum toute infection par coronavirus. Parmi ces entreprises ne manque pas le géant Facebook, qui a rendu le télétravail accessible à nombre de ses salariés directs.

Mais les choses ne sembleraient pas être passées de la même manière pour la grande quantité de les travailleurs qui travaillent pour Facebook mais qui ne sont pas directement employés par l’entreprise. Certains d’entre eux, embauchés par des agences tierces et affectés à la plateforme, semblent forcé d’aller travailler sans protection contre la pandémie. La nouvelle a été rapportée par le journal L’interception, faisant état des plaintes des travailleurs concernés.

Selon ces témoignages, Accenture et WiPro ne permettent aux employés affectés à Facebook de rester à la maison que s’ils présentent des symptômes de la grippe, comme toutes les autres entreprises, grandes ou petites, dans le monde. Ceci afin d’éviter tout risque inutile pour tous les employés. La plate-forme a également admis que, dans certains cas, cela est vrai et que “pour des raisons de sécurité, de confidentialité et juridiques”, les personnes affectées à certains emplois doivent le faire dans les bureaux..