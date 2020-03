Facebook ajoute le «centre d’information» sur les coronavirus au fil d’actualité

Les nouvelles du coronavirus qui circuleront désormais sur Facebook seront de plus en plus précises

Comme des efforts similaires entrepris par la société Instagram, Les messages fourniront aux utilisateurs nouvelles exactes et mis à jour sur le coronavirus afin de réduire la désinformation. Mais en plus de sources telles que le CDC et leOrganisation mondiale de la santéZuckerberg a déclaré qu’il inclura également des publications Facebook de responsables locaux et de célébrités qui encouragent les utilisateurs à collaborer avec des initiatives de suppression sociale.

Zuckerberg a observé que si de nombreuses personnes sont conscientes de la menace posée par le coronavirus, “ce qui doit arriver, c’est que les gens doivent être convaincus” de prendre au sérieux les distances sociales.

Le centre d’information offrira également un suivi des statistiques confirmées sur le diagnostic de Covid-19 et comprendra informations sur la fermeture des écoles, selon les captures d’écran de la fonction. Une autre section, intitulée “Pourquoi devriez-vous rester à la maison”, contient des liens vers des articles sur l’importance de l’éloignement social au milieu de la pandémie.

Le centre d’information est la dernière et peut-être l’étape la plus décisive prise par Facebook à la suite de la pandémie. Le réseau social a également créé un centre d’actualités destiné aux utilisateurs de WhatsApp pour obtenir encore plus d’informations sur les canulars qui circulent.