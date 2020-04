Facebook alloue 100 millions de dollars aux journalistes

Le réseau social Facebook a récemment décidé de mettre sur une plaque 100 millions de dollars de fonds pour soutenir les journalistes, actuellement dans une période difficile.

Les actualités locales seront plus ciblées, voici la déclaration de Zuckerberg: “Pour le moment, les journalistes travaillent dans des conditions très difficiles pour tenir leurs communautés informées, et de nombreux éditeurs sont en difficulté à cause de l’impact économique de l’épidémie.”

Facebook: 100 millions de dollars en faveur des journalistes

Le chiffre, comme l’a expliqué Zuckerberg, s’ajoute aux 300 millions de dollars, réservés il y a quelques semaines seulement, pour soutenir l’information, en particulier locale, dans les années à venir. Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé de 100 millions de dollars supplémentaires que la plate-forme a alloués aux PME, également dans une période très difficile.

Voici l’ajout du PDG lors de sa déclaration: «Les informations locales sont particulièrement affectées par la crise, nous engageons donc 25 millions de dollars pour fournir un financement d’urgence via le Facebook Journalism Project, et 75 millions de dépenses publicitaires supplémentaires pour soutenir les journalistes et « éditeurs. Le mouvement de la plateforme vise à soutenir un journalisme de qualité dans une période où la désinformation sévit dans le problème des coronavirus.

Sur ce point, le géant a décidé il y a quelques semaines de supprimer toute publicité proposant des gels désinfectants, des masques faciaux et bien d’autres objets qui pourraient créer la panique pour les utilisateurs, notamment ceux qui n’en ont pas. La raison en est que les produits qui viennent d’être mentionnés sont principalement proposés à des prix exorbitants, jusqu’à 200 euros chacun. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains jours.